Митинг в поддержку Алексея Навального в Москве: трансляция Sobesednik.ru

Несанкционированный митинг в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального начался на Пушкинской площади.

У памятника Пушкину и в окрестностях собралось несколько тысяч человек.

Идут активные задержания рандомных людей. Очевидцы говорят, что один автозак, полный задержанных, уже покинул площадь. Людей просят разойтись под предлогом распространения коронавируса.

Люди скандируют: «Свободу». Временами получается громче полицейского громкоговорителя. Людей с плакатами задерживают. При этом сотрудники ОМОНа раздают медицинские маски.

Участники митинга заполнили всю Пушкинскую площадь, площадь перед «Известиями» и сквер у «Макдональдса». Людей, возможно, больше, чем на акции «Он вам не Димон».

Около 14:30 начались проблемы со связью. По данным «ОВД-Инфо», в Москве к этому времени были задержаны более 20 человек.

Задержания очень жесткие. Часть протестующих двинулась к Манежной площади.

Сообщают, что протестующие находятся у Госдумы, кто-то пытается прорваться в здание.

По данным «Овд-инфо» на 15:12, задержан 181 человек. Это лишь подтвержденное число, на самом деле задержанных гораздо больше. Также «Овд-Инфо» сообщает о перебоях в работе их сайта из-за повышенной нагрузки.

Блогера Илью Варламова задержали и вскоре отпустили

Около 15:30 задержана Юлия Навальная.

Сообщается, что на Тверской в строну силовиков кто-то кинул коктейль Молотова.

️На Пушкинской обстановка накаляется. Людям разбивают головы, кто-то нападает на ОМОН, в атозаках избивают задержанных.

У Большого театра активное движение, часть протестующих направилась к зданию ФСБ.

По предварительным сведениям «Овд-Инфо», по всей России задержаны 1090 человек.

На Цветном бульваре, куда ближе к вечеру направились протестующие, начались самые жесткие задержания.

По данным «Овд-Инфо» на 18:56, в Москве задержаны 649 человек, в Петербурге – 268, по всей России – 1908.