"Колхоз имени 100-летия Октября": журналист высмеял "оправдания" Кремля

Похоже, что волна всеобщего недовольства, гнева и осуждения, спровоцированная публикацией фильма-расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина под Геленджиком», постепенно проходит. Теперь политологи, журналисты и другие эксперты все чаще иронизируют. Причем не столько над самой ситуацией с Навальным и реакцией Кремля на его деятельность, тут-то как раз многим не до иронии или шуток, а больше над тем, как власти пытаются откреститься от того самого дворца.

Ведь, как уже неоднократно и вполне резонно подмечали многие, никаких проблем с тем, чтобы выяснить реального владельца фигурирующего в нашумевшем ролике объекта под Геленджиком и предоставить эти данные общественности, у Кремля нет. Вместо этого представители власти лишь отмахиваются, переводя акценты на ФСО, ФСБ и любые другие ведомства, в ведении которых, утверждают они, и находится решение данных вопросов. Разумеется, что вся эта пляска вокруг да около изрядно выматывает как оправдывающегося, так и задающего вопросы. А потому недовольство сменилось юмором.

К примеру, довольно емко ситуацию описал известный российский журналист Олег Пшеничный.

«Ну что, в Кремле не могут сказать, по какой причине дворец под Геленджиком находится под охраной ФСБ и ФСО. Говорят обращаться в эти ведомства, поскольку это их компетенция.

Уголовные дела и всякие там убийства тоже не являются компетенцией Кремля, как и охрана воздушного пространства или границ. В социальных сетях вовсю хозяйничает ЦРУ, а в телефонных сетях – коллцентры ФСИН. Зато в Думе активно работает бесшумный принтер, напринимали не пойми каких законов. Президенту даже некогда кино о себе посмотреть.

А вы говорите – диктатура. Да это не диктатура и не авторитарное государство, а какой-то колхоз имени 100-летия Октября. Бардак, господа», – пишет журналист в телеграм-канале «Город Глуповъ».