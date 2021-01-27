Размер платы ЖКХ за "дворец Путина" в Геленджике удивил экспертов

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки» на YouTube посмотрело почти 100 млн человек.

Sobesednik.ru решил узнать, сколько владелец «дворца Путина» в Геленджике (кем бы он ни был) может платить за коммунальные услуги, хотя бы за свет и воду. И обратился с этим вопросом к Светлане Разворотневой, главе Центра «ЖКХ контроль», которая призналась нам, что категорически не верит Алексею Навальному, утверждающему, что Путин живет во дворце.

фото: скриншот с видео на YouTube

– Я на 100% уверена, что Владимир Путин не живет во дворце под Геленджиком, – считает Разворотнева. – Думаю, людей во власти заботят совсем другие вещи.

А про дворец — это сказка для пенсионеров: ах, как хорошо жить в золотом дворце.

Людям, которые всю жизнь руководили большими процессами, неинтересно жить в большом дворце. Им интересно продолжать воздействовать на ситуацию, скажем так, на какие-то масштабные процессы — это моё глубокое убеждение. А сидеть играть в игрушки... ну это только баба Маша может поверить, будто кому-то из руководителей государства это может быть интересно.

Мне кажется, игры никак не соответствуют психотипу Владимира Владимировича. Я в это не верю.

Навальный утверждает: для "друзей Путина" во "дворце Путина" есть даже казино//фото: скриншот с видео на YouTube

– И тем не менее скажите как эксперт: сколько владелец «дворца Путина» может платить за ЖКХ? Скажем, люди, проживающие в аварийных домах, освобождены от взносов на капремонт. И в этом смысле непонятно, можно ли «дворец Путина» с плесенью признать «аварийным жильем» и на этом основании не взыскивать с его владельца взносы на капремонт.

– ЖКХ за дворец?! Батюшки! Вы знаете, во-первых, он, насколько я понимаю, ещё не достроен и не введён в эксплуатацию. Поэтому, я думаю, что нисколько (не платит владелец «дворца Путина» за ЖКХ. – Прим. Sobesednik.ru).

Но даже если дворец и введён в эксплуатацию, я, если честно, понятия не имею, сколько в этом случае может составлять оплата ЖКХ.

Я вообще абсолютно не понимаю, что это за объект, какой статус он имеет — жилого помещения или, может быть, там Дом культуры сделают. В зависимости от этого будут совершенно разные расценки.

– Дом культуры во «дворце Путина»? Хорошо бы.

– Или пионерский лагерь. Или Дом культуры для ветеранов. Но в любом случае, я не верю, что этот дворец имеет какое-либо отношение к президенту.