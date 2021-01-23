"Навальный заслуживает "Оскара": фильм "Дворец Путина" будет выдвинут на премию

Фильм Алексея Навального «Дворец Путина» планируют выдвинуть на российскую кинопремию «Белый слон». Об этом «Собеседнику» в кулуарах другой премии «Золотой орёл» в пятницу сообщил известный кинокритик, программный директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов.

Речь идёт о выдвижении резонансного фильма (уже 65 млн просмотров) на премию кинокритиков России «Белый слон». Инициатором выдвижения стал экс-глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен. Он отметил как достойные оба видеохита, сделанные Алексеем Навальным за последнее время, – ролик «Я позвонил своему убийце. Он признался» и фильм «Дворец Путина».

– Видеосъёмка разговора отравленного расследователя с причастным к его отравлению чекистом в присутствии других расследователей - шедевр кинодокументалистики с выдающейся ролью главного действующего лица, сыгравшего противоположный своему характер, - высказал «Собеседнику» своё мнение Виктор Матизен. – Столь же высоко я оцениваю и видеосказание о геленджикском дворце, оно же путешествие по "ближнему кругу" Путина и его, как заметил известный политолог Владимир Пастухов, внутреннему миру. На мой взгляд, эта картина нравов высшего российского общества заслуживает "Оскара" и занесения в книгу рекордов Гиннеса по числу зрителей в первые сутки после выхода.

Предсказать результат голосования российских кинокритиков Виктор Матизен затруднился:

– Про предпремиальные расклады ничего сказать не могу. Я уже десять лет не являюсь представительным лицом гильдии и не могу судить о раскладах предпочтений ее членов, а если бы мог, то не стал бы предавать их гласности по меньшей мере до церемонии вручения – таковы правила всех премий, и "Белый Слон", хоть он и белый, здесь не исключение.