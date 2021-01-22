Зачем Путину дом за 100 миллиардов? Венедиктов рассказал о предназначении "дворца под Геленджиком"

С момента публикации расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина под Геленджиком» прошло менее трех суток, а видеозапись на YouTube уже набрала почти 56 миллионов просмотров. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ближайшую неделю, а может и месяц, именно эта тема станет ключевой в российской информационной повестке, затмив другие значимые дискуссии.

Причем реакция общества и экспертной среды на расследование оказалась не столько взрывной, сколько разнообразной. Кто-то поражается масштабам коррупции в высших эшелонах власти, другие утверждают, что в новом расследовании нет ничего принципиально нового и интересного, третьи иронизируют над непомерной тягой российских элит к безудержной роскоши.

Но есть и те, кто задался вполне резонным вопросом: если огромный дом на тысячи квадратных метров с десятками диванов, прилагающееся к нему шале и другие объекты созданы для одного человека, как он планирует проводить в нем время? Все-таки, даже заселив в показанный дворец огромную семью, избавиться от ощущения пустоты и безлюдности этого места вряд ли удастся, не поможет даже наличие десятков или сотен безликих «лакеев», обслуживающих и поддерживающих все это богатство в надлежащем состоянии.

Одним из высказавших подобное мнение можно назвать известного российского журналиста, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Он, судя по всему, в ходе размышлений на эту тему пришел к весьма логичному выводу, которым и поспешил поделиться в интервью RTVI. По его словам, скорее всего, этот масштабный дорогостоящий проект задумывался как некий клуб для совместного времяпрепровождения. Более того, Венедиктов отметил, что заложить основы этой традиции в свое время пытался еще первый президент России Борис Ельцин.