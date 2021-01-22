Зачем Путину дом за 100 миллиардов? Венедиктов рассказал о предназначении "дворца под Геленджиком"

С момента публикации расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина под Геленджиком» прошло менее трех суток, а видеозапись на YouTube уже набрала почти 56 миллионов просмотров. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ближайшую неделю, а может и месяц, именно эта тема станет ключевой в российской информационной повестке, затмив другие значимые дискуссии.
Причем реакция общества и экспертной среды на расследование оказалась не столько взрывной, сколько разнообразной. Кто-то поражается масштабам коррупции в высших эшелонах власти, другие утверждают, что в новом расследовании нет ничего принципиально нового и интересного, третьи иронизируют над непомерной тягой российских элит к безудержной роскоши.
Но есть и те, кто задался вполне резонным вопросом: если огромный дом на тысячи квадратных метров с десятками диванов, прилагающееся к нему шале и другие объекты созданы для одного человека, как он планирует проводить в нем время? Все-таки, даже заселив в показанный дворец огромную семью, избавиться от ощущения пустоты и безлюдности этого места вряд ли удастся, не поможет даже наличие десятков или сотен безликих «лакеев», обслуживающих и поддерживающих все это богатство в надлежащем состоянии.
Одним из высказавших подобное мнение можно назвать известного российского журналиста, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Он, судя по всему, в ходе размышлений на эту тему пришел к весьма логичному выводу, которым и поспешил поделиться в интервью RTVI. По его словам, скорее всего, этот масштабный дорогостоящий проект задумывался как некий клуб для совместного времяпрепровождения. Более того, Венедиктов отметил, что заложить основы этой традиции в свое время пытался еще первый президент России Борис Ельцин.
«Зачем Владимиру Путину дом за 100 миллиардов рублей? Мое мнение такое: все это было задумано как совместный клуб этих людей, условного кооператива "Озеро". Это реально их совместный клуб. В свое время Борис Николаевич Ельцин, будучи президентом России, построил дом, куда поселил Гайдара, главу АП, и сказал: "будем жить вместе". Все получили там квартиры, но в итоге, конечно, все разъехались, и никто там жить не стал. К слову, этот трехэтажный дом до сих пор стоит на Рублевке. Мне кажется, что все привязано к Владимиру Путину, он глава этого условного общества "Озеро", но это все-таки больше дом для друзей. Понимаете, когда у тебя 47 диванов, ты не можешь жить один или в составе большой семьи. Там все время должно быть много людей. Мне кажется, что здесь именно такая история», – рассказал Венедиктов.