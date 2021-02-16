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[08:53]"Туфта" Сечина, Clubhouse без Соловьева, успехи Потанина. Главное к 16 февраля

15 февраля, понедельник

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14 февраля, воскресенье

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"Туфта" Сечина, Clubhouse без Соловьева, успехи Потанина. Главное к 16 февраля

Общество
08:53, 16 февраля 2021

"Туфта" Сечина, Clubhouse без Соловьева, успехи Потанина. Главное к 16 февраля
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично рассказал Владимиру Путину, что госкорпорация оказалась единственной из крупнейших мировых нефтегазовых компаний, которая закончила 2020 год с прибылью. Размер прибыли — 147 миллиардов рублей или около 2 миллиардов долларов. Путин даже переспросил: «Уж так и единственная?» На что Сечин ответил утвердительно.

Экономист Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства RusEnergy, объяснил «Дождю», что «это туфта». «То ли это Сечин лапшу на уши президенту вешает, то ли они вдвоем в доле», — поражается эксперт, добавляя, что единственное, за счет чего этого удалось добиться — 13 миллиардов долларов, взятых у Китая в качестве предоплаты за ещё не поставленную нефть. 

В отношении признанной «иностранным агентом» «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» власти уже составили 195 протоколов о нарушении закона о маркировке иноагентов, передает РИА Новости. В сумме размер штрафа уже составляет 19,3 миллиона рублей.

Правозащитница и журналистка Зоя Светова стала кавалером ордена Почетного Легиона. Решение о присуждении ей этого звания принял в сентябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон, однако узнала она об этом лишь сейчас, получив извещение по почте.

Блогера Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse сразу после того, как он там зарегистрировался. Это может быть связано со множеством жалоб от пользователей. 

Вскоре зампред профильной комиссии Общественной палаты Артем Кирьянов призвал Роскомнадзор и правоохранительные органы зарегулировать работу соцсети и создать там аккаунт российского представительства. «При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя», — поясняет он.

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую суд признал виновной в оправдании терроризма на основании авторской колонки, где она рассуждала о причине теракта в офисе ФСБ в Архангельске, смогла собрать деньги на штраф в 500 тысяч рублей менее чем за три часа. Всю сумму, как и обещал ранее, перевел комик Данила Поперечный, считающий приговор неправосудным.

Суд в Калининграде оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего пенсионера Петра Зуева за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Об этом пишет портал «7х7». При этом его пенсия составляет 15 тысяч рублей в месяц. Это уже не первый митинг за последние годы, на котором его привлекают к ответственности. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем твиттере призывает собрать эту сумму через индивидуальные пожертвования, чтобы помочь пенсионеру.

Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина достигло 30 миллиардов долларов, пишет Forbes. Он стал первым россиянином, перешедшим эту отметку. Это связано с подорожанием акций «Норникеля» в начале года, несмотря на решение суда о присуждения компании штрафа в 146 миллиардов за розлив топлива в Норильске.

Тема: Владимир Соловьев

Теги: #Путин #Нефть #"Роснефть" #"Иноагенты" #Разлив топлива в Норильске #Сечин #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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