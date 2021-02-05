Суд встал на сторону государства в споре с "Норникелем". Их ждет рекордный штраф

Иск Росприроднадзора к промышленному гиганту «Норникель» был удовлетворен Арбитражным судом Красноярского края почти в полном объеме. Вместо заявленных 148 миллиардов рублей компании придется выплатить государтсву 146 миллиардов рублей.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства – 145,492 млрд рублей», — приводит ТАСС решение судьи Натальи Варыгиной.

Речь идет о штрафе, связанном с крупнейшим розливом нефтепродуктов в Норильске летом 2020 года. Тогда из-за аварии в одном из резервуаров в окружающую среду, в основном в реки, попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Из-за экологической катастрофы в регионе было объявлено ЧС, а дело пришлось брать на свой контроль лично главе государства.

В ходе первых отчетов с места событий глава «Норникеля», самый богатый на тот момент человек в России, бизнесмен Владимир Потанин сказал президенту, что готов оплатить все издержки, связанные с аварией, однако оценил их всего в 10 миллиардов рублей, позднее ту же оценку повторила и сама компания.

При этом Роспотребнадзор потребовал от «Норникеля» выплатить рекордный за всю современную историю России штраф в 147 миллиардов рублей. Компания заявила, что оспорит размер суммы в суде.