Матвиенко обрушилась на "Норникель": "Мэр, депутаты – все свои, карманные"

«Норникель» фактически скупил все органы власти в Норильске, а губернатор утратил всяческий контроль над компанией, которая годами игнорировала проблемы с оборудованием и разрушала город, не учитывая потребности жителей, следует из жесткой критики спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, с которой она обрушилась на компанию Владимира Потанина. Её слова передает «Интерфакс».

«Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. Это что такое, когда губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск. Это олигархия такая на муниципальном уровне — свой заводик, свой мэр, свои депутаты, бюджет Норильска, бесконтрольный от краевых властей. Это что такое?» — возмутилась сенатор.

По её словам, вместо модернизации завода после приватизации его руководство забросило восстановление и развитие: многие цеха оказались «брошенными», «как будто вчера война закончилась». Всё это, по её мнению, говорит о несостоятельности компании: «Компания — мировой лидер. Какая она после этого лидер?»

Матвиенко уверена, что до прихода «Норникеля» Норильск был «городом-садом», а сейчас он представляет собой трущобы, причем виной всему, по мнению сенатора, передача полномочий на уровень «карманных» городских властей, которые «разрушали городское хозяйство и жильё»:

«По сути, "Норникель" бесплатно арендовал и город Норильск. Мэр — свой карманный, депутаты — все свои, карманные. Бюджет Норильска немалый, кстати. По-моему, 18 млрд рублей бюджет Норильска, а управляли ими опять люди "Норникеля". Так вот за это надо с них спросить».

Спикер Совфеда отметила, что с 1996 года в городе не появилось ни одной новой школы, хотя её строительство для компании Владимира Потанина сравнимо с покупкой «чашки кофе». «Я не призываю к совести, совести нет, там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к Отечеству, где они живут и где они зарабатывают огромные деньги», — сказала она, заверив, что не намерена спокойно смотреть на наплевательское отношение «Норникеля» к людям.

29 мая в Норильске произошла одна из самых крупных экологических катастроф: в водоем вытекло порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива из одного из резервуаров «Норникеля». Росприроднадзор оценил ущерб в рекордные 147 миллиардов рублей, но оценки самой компании оказались в разы ниже, и она решила оспорить это сумму в суде. Сам Потанин ещё до того в разговоре с президентом Владимиром Путины озвучивал цифру в 10 миллиардов, По словам Матвиенко, до катастрофы «Норникель» проигнорировал почти две тысячи предписаний за различные нарушения со стороны «Ростехнадзора».

«Норникель» был приватизирован и акционирован ещё в начале 90-х годов прошлого века. Владимир Потанин руководит компанией уже десятки лет. Почему претензии к предприятию, к состоянию Норильска и, судя по словам Матвиенко, системной коррупции, у Совфеда возникли лишь сейчас, спикер не уточнила.