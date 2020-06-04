В "Единой России" требуют от СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"

Бизнесмена Владимира Потанина, возглавляющего российский список Forbes 2020 года, хотят отстранить от руководства компанией «Норникель» на время расследования аварии в Норильске. С такой просьбой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.

По его словам, официальное заявление от предприятия последовало лишь через два дня после инцидента, причем там якобы «попытались преуменьшить масштабы аварии». Депутат уверен, что это создает дополнительные угрозы для жизни людей и безопасности расположенных там объектов. Он также ссылается на то, что режим ЧС в регионе ввели лишь на третьи сутки после утечки дизельного топлива.

«По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО "НТЭК" в заявках на финансирование капремонта резервуаров», — приводит слова Якубовского РБК.

В «Норникеле» от комментариев по этому поводу отказались.