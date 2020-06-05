Куда утекают деньги "Норникеля"

Пока силы МЧС стараются не допустить того, чтобы тонны дизельного топлива из треснувшего резервуара ТЭЦ-3 утекли в Карское море, в пору задаться другим вопросом: куда из «Норникеля», которому принадлежит злополучная ТЭЦ, утекают деньги от освоения российских ресурсов. Те деньги, которые генеральный директор компании пожалел своевременно потратить на ремонт собственных объектов. Ведь, как справедливо заметил Владимир Путин во время разговора с хозяином «Норникеля» Владимиром Потаниным, если бы своевременно поменяли резервуар «и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было нести компании» на ликвидацию последствий катастрофы.

А ведь местные жители, опасаясь огласки (в маленьком Норильске вся жизнь так или иначе завязана на комбинат, так что лишняя огласка недовольства может с лихвой аукнуться тем, кто выносит сор из города), эти жители намекают на то, что неплохо бы и резервуары ТЭЦ-1 на всякий пожарный проверить. А то давно уже разные слухи ходят. Да и остальные объекты компании проревизировать бы не помешало. Многие из этих объектов ведь еще Брежнева помнят, а постоянно выживать на советском наследии, не вкладывая в него, невозможно. Согласитесь, когда средний износ основных фондов по горным объектам составляет, по некоторым оценкам, 72%, а электроэнергетического оборудования - все 75%, надо ведь что-то делать, надо ведь тратить средства на их реновацию, а не только на личные прихоти акционеров.

Ростехнадзор ведь давно уже предупреждал компанию о существующих проблемах и нарушениях. И не раз. И причины нарушений на «Норникеле» были прекрасно известны. «Большая часть оборудования на площадке по хранению дизельного топлива датировалась 1979–1980 годами, а сотрудники ТЭЦ-3 не проводят экспертизу промышленной безопасности, так что «дальнейший срок безопасной эксплуатации не установлен», указывали специалисты ведомства еще в 2017 году», - писало тогда же РБК.

И что думаете, за это время что-то существенно изменилось? Кто думает, пусть посмотрит на покрасневшие от топлива реки и озера региона. В «Норникеле» говорили о развитии туризма? Что ж, теперь туда самое время туристов завозить, чтобы полюбовались до чего доводит оптимизация средств на необходимый ремонт.

Разговоры Владимира Потанина о скромности и умеренности – вечная песня. Кто их не слышал! «Мой капитал должен работать на благо общества», - это же он говорил. Да только мало ли, кто что кому должен. «Должен работать» — не значит «работает».

Пока общество умывается дизельным топливом, в прессе полно описаний потанинских роскошных самолетов и яхт, одну заправка которых во Франции стоит больше, чем ремонт аварийных топливных резервуаров в Норильске. Буквально весной Владимир Потанин предложил акционерам компании перенести выплаты дивидендов, чтобы «не раздражать людей». Заметьте, не сократить выплаты, чтобы освободившиеся средства направить на давно назревшую реконструкцию производственной базы и инфраструктуры, а просто эти выплаты перенести, чтобы по-тихому распилить те деньги, которые помогли бы избежать последней и всех будущих аварий.

Нет, конечно, судя по бодрым отчетам компании, «щедрые акционеры» ежегодно одобряют выделение средств на инвестиции и обновление фондов — это может быть и 2, и целых 3 млрд. долларов в год. Вот только на обновление каких именно фондов идут эти средства, судя по состоянию тех же ТЭЦ, не очень понятно. Где это обновление, в каких именно трещинах? Может менеджмент компании не умеет работать? Или не хочет? Или траты эти происходят только на бумаге? Ведь гораздо приятнее выкидывать деньги на развитие туризма или блокчейн, а не на скучное обновление производственных объектов.

Теперь Владимир Потанин пожаловался президенту, что из-за ЧП Норникелю придется раскошелиться на 10 млрд. рублей. Возникает логичный вопрос – почему Норникель, а не лично Потанин, который уже 25 лет владеет компанией и получил сумму дивидендов, достаточную чтобы заплатить за свои ошибки. Ведь пока в Карское море текут красные дизельные реки, деньги из компании утекают совсем в другие Антибы.