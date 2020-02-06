Состояние Владимира Потанина превысило 25 миллиардов долларов

Глава «Норникеля» Владимир Потанин стал лидером российского сегмента рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Forbes Real Time, которые обновляется в режиме реального времени, за день состояние бизнесмена выросло на $418 миллионов и составило $25,1 миллиарда.

Отмечается, что это произошло благодаря последовательному росту акций «Норникеля», 34,6% акций которого принадлежит Потанину. С начала 2019-го ценные бумаги компании прибавили приблизительно 60%. «Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21426 рублей за акцию», – говорится в материале.

Вторую строчку рейтинга по России занимает глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние оценивается в $25 миллиардов. За ним следует возглавляющий «Новатэк» Леонид Михельсон ($24,9 миллиарда).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что список самых богатых людей Forbes возглавил генеральный директор компании Louis Vuitton-Moet Hennessy Бернар Арно.