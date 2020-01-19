Основатель Amazon уступил первое место Forbes владельцу Louis Vuitton

В списке самых богатых людей Forbes сменился лидер, сообщает «Российская газета». Теперь его возглавляет генеральный директор компании Louis Vuitton-Moet Hennessy Бернар Арно.

Ранее первое место рейтинга занимал основатель Amazon Джефф Безос, но акции его компании подешевели на 0,7%, из-за чего тот потерял 760 миллионов долларов. При этом акции Louis Vuitton-Moet Hennessy подорожали на тот же процент.

Состояние Арно сейчас оценивается в 117 миллиардов долларов. У Безоса эксперты Forbes насчитали 115,6 миллиарда.

В конце декабря в Forbes публиковали список миллиардеров с максимальной прибылью за год. Первое место в нем тоже занял Бернар Арно с доходом в размере 40 миллиардов долларов. Следом за ним расположились глава Facebook Марк Цукерберг (22 миллиарда) и владелец испанской торговой сети одежды Zara Амансио Ортега (17 миллиардов).

Также сообщалось, что в минувшем году в России увеличилось на двух человек количество долларовых миллиардеров. Среди них основатели компании-разработчика программных продуктов Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.