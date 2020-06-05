"Норникель" Потанина заплатит за устранение последствий аварии в Норильске

Предприниматель Владимир Потанин пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что его компания «Норникель» полностью оплатит устранение последствий утечки дизельного топлива в водоем в Норильске.

«Сколько нужно будет, столько и потратим», — заявил он, отметив, что сумма, по предварительным расчетам, будет не менее 10 миллиардов рублей. Потанин заверил, что сделает все необходимое, чтобы вернуть экосистему региона в нормальное состояние.

В ходе совещания по поводу экологической катастрофы, Владимир Путин пояснил, что авария бы не произошла, если бы соответствующие резервуары заменили ранее.

При этом глава МЧС России Евгений Зиничев вместе с главой Красноярского края Александром Уссом заверили главу государства, что разлив топлива был локализован. «Сама чрезвычайная ситуация локализована, были установлены боны, поэтому развития она не получает», — пояснил Зиничев.

«Я прошу все структуры, которые напрямую задействованы [в ликвидации ЧП], взять ситуацию под полный контроль, нужно разобраться в ее причинах тщательно и бескомпромиссно», — отметил Путин.