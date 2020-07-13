"Норникель" оценил аварию в Норильске в 10 млрд. Столько Потанин обещал Путину

Компания «Норникель» оценивает средства на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Норильске в 10 миллиардов рублей, обращает внимание «КоммерсантЪ» на сведения, содержащиеся в презентации фирмы.

«Общие затраты на ликвидацию последствий аварии оцениваются примерно в 10 млрд руб. (около $150 млн). Уже потрачено 6 млрд руб. (по состоянию на начало июля 2020 года)», — говорится в документе.

Отметим, что о сумме в районе 10 миллиардов говорил и глава «Норникеля» Владимир Потанин, который во время видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал потратить на ликвидацию последствий «сколько нужно».

Ранее компания не согласилась с методикой оценки Росприроднадзора выставившего беспрецедентный штраф в 147,7 миллиарда рублей. Причем, как рассказали источники газеты «Известия», о том, куда пойдет ещё неоплаченный штраф, уже начали спорить в правительстве: Минфин считает, что сумма слишком большая, чтобы оставлять её в Норильске. В министерстве, как утверждает издание, готовы поменять Бюджетный кодекс ради поступления средств на баланс федерального бюджета.