По вине структур "Норникеля" объявлен новый режим ЧС, теперь на Таймыре

Руководство Таймырского Долгано-Ненецкого района сообщило о введении режима ЧС муниципального масштаба в поселке Тухард в связи с утечкой авиационного керосина, которую ранее подтвердили в компании «Норильсктрансгаз» (дочерняя структура «Норникеля»).

«Утечка топлива составила 44 тонны, оно попало в озеро площадью порядка 600 кв.м. Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения», — уточняют в пресс-службе районной администрации (цитата по «Интерфаксу»).

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после появления в СМИ данных о разливе топлива на полуострове Таймыр «Норильсктрансгаз» подтвердил утечку «до 20 тонн» горючего. Позднее уже в пресс-службе «Норникеля» заявили, что речь идет о 44,5 тонны авиакеросина. Причиной утечки называется 15-минутная разгерметизация трубопровода.

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по факту разлива топлива.