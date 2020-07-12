Возбуждено уголовное дело по очередному ЧП, связанному с "Норникелем"

На Таймыре краевое следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту разлива более 40 тонн авиационного топлива, о котором сообщалось ранее.

Разбирательство будет проходить по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, пишет «Интерфакс».

В «Норильсктрансгаз» подтвердили, что при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад случилась разгерметизация трубопровода. В результате на прилегающую вертолетную площадку за 15 минут вытекло порядка 44 тонн топлива.