На Таймыре в грунт вылилось до 20 тонн авиакеросина. Там работает "дочка" "Норникеля"

На полуострове Таймыр произошла утечка восьми тонн авиационного керосина. Топливная жидкость попала в почву, однако, как передает «Интерфакс», загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.

По данным агентства, причиной утечки недалеко от поселка Тухард стала разгерметизация трубы, однако в скором времени аварию удалось локализовать, не допустив дальнейшего распространения горючего.

«При перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубы на резервуаре хранилища нефтепереливной станции, в грунт разлилось около 8 тонн керосина», — приводит издание слова источника.

Какая компания допустила утечку топлива, «Интерфакс» не уточняет, однако основным предприятием поселка Тухард является ОАО «Норильскгазпром», которое занимается добычей газа и углеводородов. Компания является дочерним предприятием «Норникеля», ответственного за недавнюю утечку 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске.

Дополнение. В компании «Норильсктрансгаз» подтвердили утечку топлива во время его перекачки. «По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет», — пояснили в пресс-службе. Отметим, что «Норильсктрансгаз» также является дочерней фирмой «Норникеля» и оказывает услуги по электро- и теплоснабжению потребителей «Норильскгазпром» и сторонних организаций в поселке Тухард. Это следует из информации на официальном сайте организации.