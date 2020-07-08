"Норникель" не согласен с суммой штрафа в 147 млрд, озвученной Росприроднадзором

Компания «Норникель» выпустила релиз, в котором назвала ряд претензий к оценке экологического ущерба аварии в Норильске, произведенной Росприроднадзором.

Ранее Sobesednik.ru писал, что надзорное ведомство призвало компанию Владимира Потанина добровольно выплатить штраф за экологический ущерб 147,7 миллиарда рублей. Эта сумма стала бы рекордной среди экологических штрафов, когда-либо выплаченных в России. Однако, несмотря на то, что чистая прибыль «Норникеля» за 2019 год более чем в два раза превысила её, компания намерена оспорить сумму штрафа.

Среди претензий к оценке там называют необоснованное применение коэффициента, который, по их мнению, «применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения». Также они считают, что «некорректно определена масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты», так как её якобы вычислили до того, как в районе были собраны все нефтепродукты.

Отметим, что ранее, во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря об устранении последствий аварии, Потанин обещал: «Сколько нужно будет, столько и потратим». Однако, по его предварительной оценке, тогда сумма была на порядок меньше — около 10 миллиардов рублей.