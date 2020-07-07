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Росприроднадзор выставил "Норникелю" рекордный для РФ штраф в 147 млрд

Политика - Деньги
09:13, 07 июля 2020

Росприроднадзор выставил "Норникелю" рекордный для РФ штраф в 147 млрд
Владимир Потанин // Фото: сайт президента РФ
Владимир Потанин // Фото: сайт президента РФ

После утечки дизельного топлива в Норильске Росприроднадзор предложил «Норникелю» добровольно выплатить штраф за экологический ущерб 147,7 миллиарда рублей. Это абсолютный рекорд по российским меркам, как отмечает The Bell, таких экологических штрафов в РФ ещё не платил никто, однако «Норникель» может себе это позволить.

По данным издания, это всего лишь третья часть чистой прибыли компании за 2019 год. Как сообщал Sobesednik.ru, глава компании Владимир Потанин ранее предложил сократить объем дивидендов в 2020 году максимум до $1 миллиарда, хотя выплаты акционерам за 2019 год составили $4,5 миллиарда, что более чем в два раза превышает сумму предполагаемого штрафа. 

Почти вся сумма, названная Росприроднадзором, обусловлена загрязнением воды и менее одного миллиарда — почвы.

Ранее Потанин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным заявлял, что «Норникель» готов потратить на устранение ущерба сколько понадобиться, однако он называл примерный размер штрафа на порядок меньше — около 10 миллиардов рублей.

Теги: #Экология #Разлив топлива в Норильске

Рубрика: Деньги

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Владимир Потанин // Фото: сайт президента РФ

Деньги

Росприроднадзор выставил "Норникелю" рекордный для РФ штраф в 147 млрд
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