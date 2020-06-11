Потанин предложил в 2020 году выплатить акционерам лишь $1 млрд

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин выступил с предложением отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год, ограничившись минимумом в размере $1 миллиарда, в связи с предполагаемыми крупными затратами на устранение последствий аварии в Норильске.

Сам Потанин также является самым крупным акционером компании. Соответствующее предложение он направил своим коллегам из «РусАла» и Crispian, передает «Интерфакс».

По мнению предпринимателя, утечка дизельного топлива и её последствия «безусловно отразятся на "Норникеле"», в то время как «решение о сокращении выплат позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией».

За 2019 год размер дивидендов должен был составить $4,5 миллиарда, а предварительная оценка средств, необходимых для устранения последствий экологической катастрофы, составляет 10 миллиардов рублей. Также предприятие могут обязать выплатить штрафы, если соответствующее решение примет Росприроднадзор.

При этом пресс-служба СК сообщает о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина. Там полагают, что он не выполнил своих должностных обязанностей после розлива топлива.