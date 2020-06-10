Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. Об этом говорится в его ролике на YouTube.

По его мнению, «такой уровень богатства невозможно объяснить ничем», так как сама Радионова с 22 лет состоит на государственной службе (сначала в структурах прокуратуры, а затем в Ростехнадзоре и Росприроднадзоре), а её брат Григорий Радионов состоит на службе в прокуратуре и зарабатывает порядка 150 тысяч рублей в месяц.

В декларации чиновницы за 2017 года указан доход в 488 тысяч в месяц, а вся её недвижимость там указана в виде одной квартиры в 60 квадратных метров.

По данным оппозиционера, ни у неё, ни у её родственников нет жен или супругов, занимающихся бизнесом кроме отца-пенсионера, у которого, якобы была кулинарная лавка.

В своем ролике Навальный упрекает Радионову в коррупции, объясняя этим ряд громких скандалов в природоохранной сфере, в частности с мусорным полигоном в Шиесе и разливом топлива в Норильске, куда чиновница, по данным «Новой газеты», прилетела на люксовом бизнес-джете, принадлежащем компании «Норильский никель», непосредственно связанной с катастрофой.