Минфин хочет изменить Бюджетный кодекс, чтобы штраф "Норникеля" пошел не Норильску

Согласно действующему Бюджетному кодексу (БК), рекордный штраф, выписанный Росприроднадзором компании «Норникель», в случае его уплаты должен пойти в муниципальный бюджет, однако, как стало известно «Известиям», учитывая размер выплаты, Минфин считает целесообразным переписать БК таким образом, чтобы деньги пошли в федеральную казну.

Напомним, что, по оценке надзорного ведомства, из-за экологической катастрофы, произошедшей в Норильске в связи с разливом 20 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара «Норникеля», компания должна выплатить штраф в размере 147,7 миллиардов рублей. До сих пор подобной суммы в виде экологического штрафа не платил никто, но «Норникель» в состоянии позволить себе эту сумму — только чистая прибыль за один 2019 год превышает эту сумму более чем в два раза. Однако, как сообщили в «Норникеле», с размером суммы они не согласны и намерены оспорить её.

Если деньги все же перечислят, то это будет сравнимо с доходами бюджета Норильска за восемь лет, в 2020 он должен составить 18 миллиардов. Для сравнения, весь Красноярский край планирует заработать в этом году порядка 300 миллиардов рублей. При этом председатель МОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов обращает внимание, что по закону штраф не обязательно полностью тратить на ликвидацию последствий — деньги можно направить и на другие нужды. Однако аналогичная ситуация будет и в случае, если их направят в федеральный бюджет.

По мнению большинства опрошенных газетой экспертов, действия Минфина в такой ситуации оправданы.

Как сообщал Sobesednik.ru, накануне дочерняя компания «Норникеля» допустила очередную утечку 44,5 тонны авиакеросина на Таймыре. В СК возбуждено уголовное дело. В поселке Тухард местные власти объявили режим ЧС муниципального масштаба.