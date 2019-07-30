Владимир Соловьев готовится стать гражданином Италии?

Владимир Соловьев признал, что больше 10 лет имеет вид на жительство в Италии. В пластиковую карту-свидетельство ВНЖ Соловьева в Италии, фото которой опубликовал на минувшей неделе ФБК, вписаны 5 его несовершеннолетних детей.

ВНЖ был выдан ведущему по мотиву «Выбранное место проживания» (Residenza Elettiva). Выбрать российскому телепропагандисту есть из чего: как следует из более ранних расследований ФБК, у Соловьева на озере Комо сразу 2 виллы.

Ведущий оправдался тем, что статус резидента «не дает права на гражданство и на работу». Но кто же поверит ему на слово?

«ВНЖ на основании выбранного места проживания выдается состоятельным иностранцам, – объяснили нам в одной из московских фирм, занимающейся оформлением документов для итальянских виз и гражданства. – Этот ВНЖ не дает права на работу, зато дает возможность находиться в Италии круглый год и тратить заработанные в родной стране деньги. Эта карта для тех, кто хочет наслаждаться dolce vita».

Насчет «сладкой жизни» вместо работы Соловьев не покривил душой. А вот насчет гражданства, права на получение которого якобы не дает ВНЖ, вольно или по незнанию соврал. Через 5 лет после ВНЖ резидент может подавать документы на постоянный вид на жительство (Carta di Soggiorno). А еще через 5 – на гражданство.

Правда, есть одно но: чтобы стать гражданином ЕС, Соловьеву придется надолго исчезнуть из телевизора.

«Пребывание в стране в течение 10 лет – обязательное условие, – говорят эксперты. – Его выполнение проверяют очень строго, вплоть до дня».

Другое условие – безупречная репутация. Когда после обнаружения первой виллы Соловьева стали упрекать в двуличии, он особо подчеркивал, что в эфире никогда про итальянцев ничего плохого не говорил. В чем в чем, а в этом отношении он чист. Значит, все же готовится?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2019 под заголовком «Соловьев опять соврамши».