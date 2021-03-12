"Подумай, что будет после Путина": Гозман написал Соловьеву открытое письмо

Sobesednik.ru публикует обращение Леонида Гозмана к Владимиру Соловьеву.

Накануне, 10 марта 2021 года, одиозный телеведущий посвятил свою программу «Воскресный вечер» на канале «Россия 1» критике статьи Леонида Гозмана и Андерша Ослунда о будущем России. Но вот пригласить в студию самих авторов публикации Соловьев, видимо, «забыл».

Кому: Владимиру Соловьеву.

Копия: моим уважаемым читателям из числа больших начальников,

которых так расстроила наша с Андершем Ослундом статья

«Россия после Путина», что они велели или разрешили

посвятить ей почти два часа в прайм-тайм на канале «Россия 1».

Володя!

10 марта в рамках своего «Вечера» ты посвятил почти два часа не Украине, как обычно, а разбору нашей с Андершем Ослундом статьи, которую опубликовал на своем сайте американский аналитический центр «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией. – Прим. Sobesednik.ru).

Понимая, как устроено наше телевидение, не сомневаюсь, что такое внимание связано с тем, что наш текст чем-то встревожил или обидел высокое начальство. И хотя бОльшая часть твоих гостей перевирала все, что можно и нельзя, несмотря на то, что им раздали специально сделанный для твоей программы перевод статьи (не помню, кстати, таких примеров), была не только абсолютно некомпетентна, но и предельно агрессивна, я признателен тебе за программу. Ты прекрасно понимаешь, что в нашем расколотом, в том числе и – увы! – благодаря твоим усилиям обществе, хамство в адрес авторов статьи и проклятия самому материалу лишь формируют доброжелательный интерес среди тех, кто понимает серьезность ситуации в стране.

Ты вообще меня не забываешь, хоть тебе и запретили меня звать.

В своем стриме в разговоре с неким «доктором» Сосновским (это парень вроде Чумака, который воду заряжал) ты сказал, что я сошел с ума. В «Вечере» ты это тоже повторил. Поскольку я, как и ты, стараюсь видеть в тех, с кем, как с тобой, знаком много лет, хорошее, я предполагаю, что ты таким образом хочешь подготовить мое спасение от расстрела, когда тебя в соответствии с твоими много раз озвученными в эфире просьбами назначат начальником СМЕРШ.

Владимир Соловьев//фото: Global Look Press

Ты скажешь: «Он же сумасшедший, отпустите его!» Спасибо тебе заранее. Но и я со своей стороны хочу ответить добром на добро: когда и если тебя будут судить – а ты знаешь, многие считают тебя преступником, я готов буду выступить свидетелем защиты и помочь твоим адвокатам в поиске смягчающих обстоятельств. Я, знаешь ли, против репрессий.

Но ты не будешь начальником СМЕРШ, да и суда, скорее всего, не будет. Поэтому перехожу к тексту и к самой передаче.

Ты, надеюсь, простишь меня за то, что я не буду вступать в дискуссию с Михеевым, Третьяковым или Евстафьевым. Ты же не хуже меня знаешь им цену. Но на твои слова хотелось бы отреагировать.

Спасибо, что ты понимаешь, что никаких денег за этот текст я не получал. Правда, ты сказал, что я это писал не за деньги, а от искренней нелюбви к Родине. Все наоборот. О любви, в том числе к Родине, лучше, по-моему, не говорить публично. Но раз уж ты к этой теме обратился, скажу, что любовь в данном случае состоит в том, чтобы постараться сделать страну лучше – об этом я и писал, а не в том, чтобы загонять ее в мракобесие и средневековье, чем изо дня в день занимается наша пропаганда. Успешно, надо сказать.

Ты несколько раз повторил, что если бы, мол, я все это написал здесь, в России, то это была бы борьба за свои идеалы, а вот бежать «туда», ну и так далее. Володя, вся моя часть нашего совместного с Андершем текста за несколько месяцев до выхода статьи в Вашингтоне была напечатана здесь, по-русски, в журнале Republic. Позвонил бы, я бы тебе все рассказал. А то как-то неловко, как с местожительством Яковенко, про которого ты сказал, что он, мол, давно уехал, а он здесь, в Москве. У тебя раньше не было таких проколов. А что сейчас и американцы читают, так я очень рад – там масса серьезных специалистов, мнение которых для меня весьма важно.

Леонид Гозман//фото: соцсети

Говорить про то, что неприлично обсуждать текст, не пригласив автора – меня – не буду. Собственно, это так же смешно и жалко, как не называние Путиным имени Навального. А с другой стороны, с Третьяковым, что ли, обсуждать? Ты, правда, когда тебе об этом сказали, ответил, как же, мол, приглашать, когда он сразу в Следственный комитет обращается? Володя, не беспокойся.

Мы с Яковенко обратились в СК с требованием расследовать, кто прослушал наш разговор (ты не поверишь, но есть закон, охраняющий тайну телефонных переговоров) и передал это в Russia Today? Но тебе опасаться нечего. Не знаю, пользуешься ли ты материалами спецслужб при подготовке программ (думаю, кстати, что нет), но если да, ты точно не станешь, как тот чудачок с Russia Today, озвучивать этот факт в эфире.

Но все это ерунда. А всерьез – в стране плохо. С экономикой, с общей атмосферой, с перспективами.

Многие, как и я, полагают, что это из-за коррумпированной, непрофессиональной и думающей только о себе («неправильной», по Аристотелю) власти, из-за уродливой государственной машины. Но кто-то – что из-за американцев, либералов, лихих девяностых или, как ты неоднократно говорил, из-за недостаточной жесткости – верните, мол, СМЕРШ. Но при разном представлении о причинах сам факт глубокого системного кризис не отрицает почти никто. А необходимым условием выхода из кризиса является общественный консенсус относительно того, как же это делать? Это же не будет легко. А значит, надо обсуждать, а не искать врагов, чем вы обычно занимаетесь на твоих программах.

Значит, надо анализировать аргументы, предлагать варианты, а не использовать формулировки газеты «Завтра», что, к сожалению, делал ты – прямо цитаты шли из их статьи о нашем тексте. Ты что, читаешь их? Или для них пишешь под псевдонимом?

Но хотя наша пропаганда и пытается не допустить реальной дискуссий о положении страны и о ее будущем – да, в том числе и после Путина, не вечно же он будет в Кремле – обсуждение идет и очень активно. Ты не участвуешь в этой работе, но это твой выбор.

Масса умных, высокообразованных людей пишут великолепные тексты, устраивают семинары, готовят конкретные программы действий. Поэтому когда все рухнет – а оно рухнет, хотя бы потому, что не может быть устойчивой система с таким уровнем лицемерия и лжи, будет понятно, что делать. Надеюсь, хватит и воли, и ответственности. И в результате все будет хорошо.