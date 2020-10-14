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"Если не Путин, то кто?": Гозман резко ответил на вечный вопрос

Политика
15:27, 14 октября 2020

"Если не Путин, то кто?": Гозман резко ответил на вечный вопрос
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В последние годы едва ли не любая попытка критики российской власти, особенно во всем, что касается ее фактической несменяемости и нахождения в президентском кресле в течение 20 лет с небольшим перерывом одного и того же человека, встречается консерваторами риторическим вопросом «Если не Путин, то кто?»

Судя по всему, предполагается, что дать ответ на этот извечный вопрос оппонент не сможет, а потому будет вынужден понуро наблюдать за происходящим со стороны, забыв о любых попытках бросить хотя бы малейший укор в сторону российского президента. Тем более, что последний, и без того, положил свои жизнь и здоровье на алтарь светлого будущего России и уверенно ведет ее к новым горизонтам. Похоже, примерно такой логики придерживаются те, кто этот вопрос задает. Впрочем, как оказалось, есть немало и тех, кто готов на этот вопрос ответить, причем, ответить довольно резко и аргументированно.

К числу таких людей можно отнести известного российского оппозиционного политика, главу Общероссийского общественного движения Союз правых сил Леонида Гозмана. По словам политика, те, кто говорят, что Путину альтернативы нет, фактически оскорбляют своих соотечественников.

Леонид Гозман // Фото: Facebook

«Когда говорят, что кроме Путина никого нет — это оскорбление наших соотечественников. Бред собачий. Кроме Путина в стране 140 миллионов человек.

Вообще, проблема передачи власти — традиционная ситуация монархий. Мы сталкивались с ней в 19 веке, сталкивались с ней относительно недавно, когда Борис Николаевич Ельцин очень долго вел кастинг, когда возникали персоны Аксененко, Немцова, Степашина и так далее. Это — порочная система сама по себе. Властвовать должен Закон. Даже в династических системах устанавливались законы престолонаследия, независимые от воли правящего государя.

Когда Борис Ельцин назначил себе наследника, он произвел откат не просто в монархию, а в незрелую монархию, когда человек сам себе выбирает наследника. У Ельцина был выбор: он мог согласиться с нормальными выборами с лозунгом "это голос народа, как будет, так будет", а с другой стороны он мог пойти по тому пути, по которому пошел. Он не дал той свободы выбора, которую мог дать», — заявил Леонид Гозман в интервью Youtube-каналу Metametrica.

Теги: #Путин #Леонид Гозман

Рубрика: Политика

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