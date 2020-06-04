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Гозман – Путину: Прощайте, государь!

Политика
17:16, 04 июня 2020

Гозман – Путину: Прощайте, государь!
Обложка журнала The Economist к столетию Октябрьской революции // Фото: Global Look Press
Обложка журнала The Economist к столетию Октябрьской революции // Фото: Global Look Press

Леонид Гозман выступил с обращением к президенту России. По мнению политика, Путин уже потерял легитимность и скоро потеряет власть.

– Спасибо Вам, Владимир Владимирович, что голосование по своему пожизненному сроку назначили, не дожидаясь, пока эпидемия пойдет на спад. Людям жить, а тем более, быть здоровыми, не обязательно – им бы за Вас, кормильца, проголосовать. Ну, и знать, что Вы в безопасности, конечно. Как они радуются, когда видят Вас, руководящим страной из бункера, «удаленно»! Слава Богу, говорят, мы-то ладно – надо, чтобы он здоров был.

А если кто заразится и умрет от того голосования – а судя по тому, что Вы саммит ШОС, который был намечен на конец июля, отложили, опасность этого очень велика – так Вы о них не печальтесь, не рвите себе сердце. Теперь, когда Вы новые правила голосования приняли – чтоб и по почте, и из дома, и одобрительным кивком телевизору – люди Вам и вовсе не нужны. Только пенсии им плати, на детей пособия, а бюджет не безразмерный.

Леонид Гозман // Фото: Facebook

Судя по тому, как недавно еще Ваши холуи Александра Третьего славили, Вы себя с ним сравнивали. Не уверен, что это правильно. Он, хоть и небольшого ума был, но промышленность при нем развивалась, войн не было, а сам он жил скромно, за работу с раннего утра садился, дочерям из казны денег не кидал. Вы скорее наследуете Николаю Первому. Тот тоже любил парады и не любил революции, отказывался признать технологическое отставание России, а значит, и не пытался его преодолеть – поражение в Крыму было закономерным. И лицемерие. Он, например, с гордостью говорил, что нет у нас смертной казни. Но солдатам назначали двенадцать тысяч ударов – после первой тысячи сквозь строй волокли уже труп. Вы тоже часто говорите, будто и не здесь живете – о судах, в которые можно идти за справедливостью, и о многом другом, не хочу перечислять. Правда, сходство ваше не полное. Однажды Николай Павлович сказал Наследнику, что единственные, мол, Сашка, кто в России не ворует, это мы с тобой. А Вы можете так сказать хоть про одного из тех, кто рядом с Вами? Я уж не спрашиваю, можете ли Вы это сказать про самого себя?

Вы учились на юридическом. Вам там, наверное, говорили про легитимность – право властвовать. Но легитимность – она не в законах, тем более, не в тех, которые можно переписывать, как хочешь. Легитимность в головах. Николай Александрович, последний наш император, накануне отречения юридически был не менее легитимным самодержавным монархом, чем в день коронации. Но уже ничего не мог – только застрелиться или отречься. И он сам был в этом виноват, только он, а вовсе не столь нелюбимый Вами Ленин, который просто, как и следует авантюристу, подхватил валявшуюся на дороге власть. Именно Николай своими ошибками, неадекватностью, верой в архаику – все, как у Вас – привел к катастрофе и себя, и Империю. 

Думаю, Вы, Владимир Владимирович, тоже уже потеряли легитимность. Падающие рейтинги лишь симптом. Более важно, что Вам уже не верят, что Ваши речи перестали быть кому-нибудь интересными – никто же не слушает Ваши выступления, а Царя должны слушать, ловить каждое слово. А еще, Вы, как и Николай, не в диалоге с Россией, не понимаете, чего она ждет? Лишь последний пример – выступая в начале эпидемии перед напуганной и растерянной страной, Вы успокоили народ тем, что парад, ненужный никому, кроме Вас, все-таки состоится!

Это все, конечно, не означает, что Вы прямо в ближайшие дни потеряете власть. Но – потеряете, причем, в обозримом будущем. Сценарии того, как это произойдет, возможны разные. Хочется, чтобы реализовались те из них, при которых будет меньше крови.

А за будущее страны не волнуйтесь. Изменить прошлое, как это пытается сделать ваша команда, невозможно. Но и отменить его нельзя. У России великая история – не придуманная Вашими мединскими, а настоящая. У России великая культура. У нас были Королев и Сахаров, Менделеев и Мечников, Чехов и Бродский. И Рогозин с Ковальчуком и Прилепиным их не отменяют. Ваше правление нанесло стране огромный ущерб, но, думаю, не уничтожило потенциал нашего народа. Россия восстановится.

Прощайте, государь.

Теги: #Путин #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля #Леонид Гозман

Рубрика: Политика

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