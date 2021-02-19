Всего один документ: Кричевский о "страшных" последствиях для Соловьева от запрета на въезд в Латвию

Недавно в эфире одного из федеральных телеканалов Владимиром Соловьевым была произнесена фраза, в положительном ключе оценивающая действия Адольфа Гитлера во время Первой мировой войны. В частности, телеведущий, сравнивая Гитлера с Алексеем Навальным, использовал слова «смелый» и «воевал доблестно» применительно к персоне лидера немецкой нацистской партии. И пусть в определенной степени высказывание это было вырвано из контекста, о чем не забыл напомнить и сам Соловьев, критики после упомянутого эфира устроили телеведущему публичную «порку» во всех смыслах этого слова.

Впрочем, о внутренних проблемах Соловьев печалиться не привык, в России он чувствует себя вполне уверенно. Другое дело Европа, а здесь дела обстоят, мягко говоря, не очень радужно. Как стало известно не так давно, МИД Латвии после этих слов обвинил российского журналиста в героизации нацизма и внес его в черный список, запретив въезд в страну.

В российском внешнеполитическом ведомстве на эти шаги отреагировали едва ли не молниеносно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась на латвийских коллег с критикой, назвав их позицию «чушью», а пострадавшего от их действий Владимира Соловьева «ярым антифашистом».

К слову, не исключено, что в Риге прекрасно понимают некоторую предвзятость в оценках высказываний Соловьева и просто искали повод для того, чтобы «наказать» российского телеведущего. Причем, наказать его есть чем. Как пишет в своем авторском Telegram-канале известный российский политолог Никита Кричевский, действия латвийских властей могут обернуться для Владимира Рудольфовича запретом на въезд во все страны ЕС, а это значит, что он лишится доступа и к роскошной вилле на озере Комо в Италии, которую СМИ давно связывают именно с его персоной.

«Чушью назвала Мария Захарова обвинения со стороны главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса в адрес российского телеведущего Владимира Соловьева. Немногим ранее Соловьеву запретили въезд в Латвию и обвинили в героизации нацизма.

Чушь все это или нет – довольно спорный вопрос. Разумеется, Латвия является членом Европейского союза, а это означает, что перспектива запрета на въезд в ЕС становится более чем реальной. Впоследствии латышам остается составить одну нехитрую бумагу, которая позже будет направлена в Брюссель.

А насколько важна для Соловьева Италия, не мне вам объяснять», – пишет Кричевский.