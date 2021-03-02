Соловьев жестко ответил на пародию о пропагандистах: ТНТ сам живет на деньги Газпром-медиа

Телеведущий Владимир Соловьев оценил удаленный из Сети сюжет шоу «Однажды в России», главным героем которого стал он сам.

ТНТ удалил из своих аккаунтов в Интернете скандальный выпуск комедийного шоу «Однажды в России», в котором была показана пародия на российских пропагандистов – телеведущих Владимира Соловьeва, Ольгу Скабееву, Дмитрия Киселeва и Артeма Шейнина. Соловьева изображал комик Азамат Мусагалиев, называвший своего героя «Соловьем-разбойником».

Артисты пародировали журналистов федеральных каналов, которые пытаются представить Россию как «страну возможностей», обильно используя приемы пропаганды.

Кадр из пародии ТНТ: в роли Соловьева был Азамат Мусагалиев//фото: стоп-кадр YouTube

Герои находились студии, оформленной под «Вечер с Владимиром Соловьeвым». Выпуск «Однажды в России» вышел в эфир 21 февраля, потом его опубликовали в онлайн-кинотеатре ТНТ Premier и на YouTube. Однако уже 25 февраля записи стали недоступны на обеих площадках.

Владимир Соловьев рассказал в интервью Sobesednik.ru, что остался доволен вышедшей на телеканале ТНТ пародией. Однако не вполне согласился с данным ему определением пропагандиста, приведя свой аргумент.

– Можно назвать цензурой то, что ТНТ удалил из Сети выпуск с пародией на вашу программу?

– Цензура – это то, что делает государство. А мы даже не знаем причин, по которым они с этим что-то сделали. Это внутреннее дело канала ТНТ. Тем более, откуда они это удалили? Всюду в Сети это висит, т.е. можно спокойно посмотреть.

Может, хотят, чтобы побольше людей посмотрели? Потому что такие скандалы приводят к тому, что народ смотрит...

Гости "программы Соловьева" – "Скабеева" и "Киселев"//фото: стоп-кадр YouTube

– Вы согласны с тем, что юмор этот достойный, не ниже пояса и тонкий?

– Ну, тонким я его точно не назову – просто это не тот жанр, который является тонким юмором. Вежливо говоря, это не Жванецкий.

Но они работают в своем стиле, у них повеселее пародии на меня, были какие-то менее удачные. Но есть и есть, я к этому спокойно отношусь. Ну, хотят и шутят.

И потом, забавно, когда они кого-то называют пропагандистами, учитывая, что живут на деньги Газпром-медиа. Так что пусть в зеркало посмотрятся.

Ну, веселятся и веселятся. Какие-то вещи смешные. Попытка обыгрывать фамилии – ну, это детский сад. Ребята способные, веселые. Какой смысл это снимать? Это не ко мне вопрос.