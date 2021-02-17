Соловьев грозит судом депутату, увидевшему реабилитацию нацизма в похвале Гитлера

Политический блогер Владимир Соловьев пригрозил подать в суд на депутата Госдумы Валерия Рашкина, если тот «не отзовёт свой ложный донос». Он уверяет, что похвалу «личной смелости Гитлера» он не считает «оправданием его поступков». Коммунист говорит, что готов отстаивать свою правоту в суде и не боится иска от телеведущего, не способного «отличить донос от запроса».

Напомним, что ранее парламентарий написал запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором попросил дать правовую оценку заявлению Соловьева в эфире федерального ТВ. Тот говорил, что «Гитлер был очень смелым человеком», «не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны». Депутат полагает, что здесь имеет место не только экстремизм, но и реабилитация нацизма, что в России запрещено на законодательном уровне и грозит уголовной ответственностью.

«Я как депутат считаю, в своем выступлении он восхваляет нацизм, Гитлера, который является главным символом нацизма. Он должен ответить за это. Прокуратура расследует, составит лингвистическую экспертизу, проверит, так это, или не так», — объяснил Рашкин «Открытым медиа». Он добавляет, что «с удовольствием» будет защищать свою позицию в суде и призвал Соловьева не просто прислать туда юристов, а явиться на заседание самому: «Возьму шпагу и встретимся там. Пусть лично придет. Я тоже приду, посмотрим друг другу в глаза».

Издание отмечает, что глава фонда «Холокост» Алла Гербер также считает высказывание Соловьева неуместным.

Депутат Рашкин, рассуждая над словами блогера отмечает, что до тех пор, пока «по центральному телевидению безнаказанно Гитлера хвалят», он не видит смысла в рассмотрении федеральным парламентом законопроекта об усилении ответственности за реабилитацию нацизма.