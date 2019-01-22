Суд обязал Киселева выплатить архитектору 2,5 млн за виллу в Крыму

Суд обязал телеведущего Дмитрия Киселева заплатить архитектору 2,5 млн рублей за строительство виллы в Коктебеле.

В октябре Sobesednik.ru писал о скандале, который разразился вокруг крымской виллы гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Архитектор Владимир Мазурин, который участвовал в реконструкции особняка, опубликовал в издании «Город 24» статью о том, как журналист не заплатил ему за работу. Киселев назвал Мазурина мошенником и обратился в полицию, после чего тираж издания со статьей архитектора изъяли из продажи.

Как передет «Новая газета», 22 января Королёвский городской суд Московской области частично удовлетворил иск Владимира Мазурина, который требовал от Киеселева 5,8 миллиона рублей.

Роман Савицкий, представитель Киселева, заявил о намерении обжаловать решение суда. Юрист допустил, что его клиент может подать ответный иск на Мазурина за неоказание услуг в полном объеме. По его словам, услуги архитектора оценивались в 1,6 миллиона рублей, к тому же он якобы выполнил свою работу не в полной мере.

Отметим, что Дмитрий Киселев никогда не скрывал свой дом в Коктебеле. В 2006 году он рассказал, что для строительства виллы ему пришлось взять «огромный кредит на десять лет». В 2016 году журналист пригласил в свой особняк коллег из «России 1» и дал интервью, стоя под развевающимся российским флагом. По данным архитектора Мазурина, стоимость коктебельской виллы достигает почти 200 миллионов рублей.