Андрей Пивоваров: Соловьев, как шавка, бросается на любого несогласного с властью

Исполнительный директор «Открытой России» подал иск на 5 млн рублей к телеведущему Владимиру Соловьеву.

Речь там идет о защите чести и достоинства, так как Соловьев в эфире программы «Соловьев LIVE» назвал его «ничтожеством», «подстилкой Ходорковского», «негодяем», «мерзкой сволочью» и «скотиной». Все это из-за критики Хабиба Нурмагомедова за его высказывания о президенте Франции Макроне.

– Что в вашем ролике так огорчило Владимира Рудольфовича, что он разразился своим фирменным потоком обзывательств?

– Я думаю, он окончательно превратился в такого неадекватного журналиста и пропагандиста, который готов бросаться, как шавка, на выразителя любого мнения, не разделяющего позицию власти. Любого, кто ее не поддерживает, он готов унизить и оскорбить.

Собственно, это не первое его выступление на мой счет, мы с ним уже давно пикируемся. Видимо, мои слова о том, что власть выбрала покрывательскую позицию по отношению к террористам, и вызвали такую жесткую реакцию.

– Но и вы, видимо, тоже в этот раз на него разозлились?

– Нет, хотя особенно циничным было то, что, показав мой ролик, он вырезал оттуда информацию про Татарстан (о подростке, который был застрелен при нападении на отдел полиции. – Ред.). Поскольку теракты есть не только в Европе. И все эти пропагандистские тексты ведут к тому, что это происходит и в России. Они приводят к тому, что люди смотрят, верят и едут воевать в Донбасс. Или слушают радикалов и нападают на полицейские участки.

– Учитывая, что ваша фамилия не Пригожин, можно довольно точно спрогнозировать решение суда. Чего вы ждете от вашего иска?

– Мы исходим из слов Путина о том, что у нас все суды якобы независимые. Я протестирую систему таким образом. Как гражданин Российской Федерации я использую все законные методы, чтобы добиться справедливости. И покажу, что система не работает. Точнее, что она работает только в одном направлении.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2020 под заголовком «Андрей Пивоваров: Соловьев, как шавка, бросается на любого несогласного с властью».