"Куда пропали Шейнин и Кузичев?": зрители грозят бойкотом новым ведущим "Время покажет"

В популярном ток-шоу «Первого канала» сменились ведущие. Теперь программу ведут Екатерина Стриженова и Михаил Старшинов.

Почему Шейнина и Кузичева убрали из эфира?

В начале ноября зрителей «Первого канала» поджидал неприятный сюрприз: из программы «Время покажет» пропали прежние ведущие – Артем Шейнин и Анатолий Кузичев. Проект теперь вместе с Екатериной Стриженовой ведет Михаил Старшинов.

Зрители, мягко говоря, не в восторге от такого кадрового решения.

«Ультиматум «Первому каналу»: или Артем и Анатолий в эфире, или бойкот вообще всему каналу! – угрожают зрители. – Ужас, что без Шейнина и Кузичева творится! Балаган».

Анатолий Кузичев //фото: скриншот "Первого канала"

«Ну и театр был сегодня в эфире, – возмущаются поклонники «Время покажет». – На 10 минут меня хватило, не смогла больше смотреть».

«Без Шейнина и Кузичева передачу смотреть отказываюсь! Она неинтересная, совсем не та», – в один голос твердят телезрители.

Что сказал Артем Шейнин об уходе из «Время покажет»

Между тем сам Артем Шейнин уже прокомментировал свое исчезновение из «Время покажет». Ведущий намекнул, что занимается новым проектом на «Первом».

Артем Шейнин // фото: скриншот "Первого канала"

– Спешу успокоить всех – и у меня, и у Анатолия все хорошо со здоровьем. Хочется добавить в одесском стиле: «Они не дождутся!» – написал Шейнин в Фейсбук. – Про остальное отвечу нашим универсальным «Время покажет»… До встречи в эфире «Первого канала!»

Кто такой Михаил Старшинов, новый ведущий «Время покажет»?

Новый ведущий программы «Время покажет» – депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Михаил Старшинов. Он является сопредседателем рабочей группы Генерального совета Партии «Правозащитный центр», заместителем председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Михаил Старшинов // скриншот Instagram

Старшинову 48 лет, он окончил Уральскую государственную академию физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт» и Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». В Госдуме Михаил Старшинов заседает с 2007 года.

Впрочем, возможно, все еще изменится, и Артем Шейнин с Анатолием Кузичевым снова вернутся в эфир.