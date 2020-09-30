Илья Соболев спародировал визит Киселева в номер Навального

Комик Илья Соболев снял очередную пародию на российскую политическую конъюнктуру. В этот раз объектом шутки стал телеведущий Дмитрий Киселев, пишет Znak.com.

27 сентября у Дмитрия Киселева вышел телесюжет, где он проводит время в номере томского отеля, в котором проживал оппозиционер Алексей Навальный в ночь перед отлетом в Москву. Согласно одной из версий, именно в этом номере политик мог быть отравлен веществами из группы «Новичок».

В сюжете во время обзора на гостиничные апартаменты Киселев говорит, что приглашал с собой в номер супругу, но та побрезговала.

Илья Соболев начал свою пародию со слов: «Это та самая гостиница в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу. Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют».

Ранее Соболев снял пародию на Сергея Безрукова, прорекламировавшего внесение поправок в Конституцию РФ.