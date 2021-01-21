"Навального снова попытаются убить": Леонид Гозман сделал неожиданное заявление

Дискуссия вокруг возвращения Алексея Навального в Россию, обернувшегося для него задержанием и арестом, а также риском оказаться за решеткой в рамках уголовного дела, была бы невозможной без инцидента, произошедшего с одним из самых популярных оппозиционеров страны еще в конце лета 2020 года.

Речь о предполагаемом отравлении, из-за которого Алексей Анатольевич впоследствии оказался в Германии, где проходил длительное лечение с реабилитацией, а, восстановившись, принялся с удвоенной силой бомбардировать российские власти новыми громкими расследованиями, в том числе и о людях, причастных к его отравлению, которое сам Навальный называет попыткой убийства.

Между тем существует предположение о том, что после возвращения на родину у Навального вовсе нет гарантий безопасности, а вместе с тем и гарантий на то, что в России не будет предпринята вторая попытка покушения на его жизнь. Такое мнение в интервью Youtube-каналу Sobinews озвучил российский политик, экс-сопредседатель партии «Правое дело» и лидер ООД «Союз правых сил» Леонид Гозман.

«После публикации своего расследовании о Путине Навальному грозит не только долгая посадка, но и смерть. Надо понимать одно: парень пошел в атаку, там укрепленные редуты и все простреливается, а он это знает и все равно идет в полный рост – очень смелый поступок, очень смелый человек.

Полагаю, Навального снова попытаются убить. Власти не оставят его в покое – я думаю, они понимают, что не могут его остановить. Если они посадят его на много лет, это ничего не значит, потому что нынешний режим много лет не простоит, а когда он рухнет, Алексей выйдет из тюрьмы, и, возможно, прямо из тюрьмы приедет в Кремль», – заявил Леонид Гозман