"Готовимся к открытию Египта": Лавров нашел, чем заменить закрытую Турцию

Из-за закрытия границ с Турцией до 1 июня 2021 года россияне оказались в сложном положении.

В каких зарубежных странах смогут отдохнуть туристы летом 2021 года, каких новостей ждать, Sobesednik.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

12 апреля российский Оперштаб по борьбе с COVID-19 решил приостановить чартерные и регулярные авиарейсы в Турцию на полтора месяца – с 15 апреля по 1 июня. Напомним, что в стране Эрдогана тревожная эпидемиологическая обстановка, растет заболеваемость ковидом.

Будут ли эвакуировать из Турции тех, кто уже улетел?

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что экстренной эвакуации туристов из Турции не будет, вывозить будут планово. Но все же не получится ли так, что туристы недоотдыхают и будут отправлены домой раньше даты окончания тура?

– Каждый туроператор будет вырабатывать свою стратегию, – объясняет Sobesednik.ru исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Время отдыха тех людей, которые уже там находятся, вряд ли сократится, но скорее всего через какое-то время будет проведена оптимизация перевозок.

Те, чей тур заканчивается 26-27 апреля, могут вернуться на один-два дня раньше. Это вынуждения мера: самолеты будут лететь в Турцию пустые, чтобы забрать людей, и никто, конечно, не будет забирать по 10-15 человек. Но такого, что человек отдохнул 1-2 дня и его экстренно забирают, лишают отдыха, не будет.

Вернут ли деньги за туры в Турцию из-за закрытия границ?

– У туристов есть право потребовать возврат средств за несостоявшийся тур, и туроператоры будут индивидуально рассматривать каждую такую заявку, – говорит Ломидзе.

Однако нужно понимать, что шансы получить назад свои деньги быстро – минимальны. Туроператоры будут предлагать либо перенести сроки тура, либо изменить направление.

Понятно, что летом, в купальный сезон, цены на путевки значительно выше. Не придется ли туристам доплачивать?

– Это маловероятно, но зависит от решения туроператора, – отмечает Майя Ломидзе. – Туроператоры не заинтересованы в таком количестве недовольных туристов, хотя ситуации бывают разные.

Что касается альтернативных зарубежных направлений, для бронирования и отдыха сейчас доступны ОАЭ, Сербия, Сейшелы, Шри-Ланка, Мальдивы. Все они требуют доплаты.

Когда возобновят авиасообщение с Турцией?

Официально авиасообщение с Турцией приостановлено до 1 июня, о его возобновлении будет объявлено заранее.

– Мы надеемся, что к 1 июня все будет возобновлено в полном объеме — и регулярные, и чартерные рейсы, – отмечает Ломидзе.

Когда откроют Египет и Тунис для россиян в 2021 году

На фоне временного закрытия Турции усилились слухи о возможности открытия авиасообщения с Тунисом и Египтом. Но про возобновление чартерных авиарейсов в курортные города Египта после трагедии на Синае в ноябре 2015 года (тогда погибло более 200 человек. – Прим. Sobesednik.ru) говорили много и раньше, однако этого до сих пор не произошло.

– Мы очень надеемся, что будут позитивные решения по Египту. По крайней мере надежды туротрасли и туристов не были никогда так обоснованы, как после заявления Лаврова. Насчет Туниса сказать сложно, – признала директор АТОР.

Напомним, что 12 апреля 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил визит в Египет, где провел переговоры с президентом страны Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и.

Сергей Лавров явно настроен на сотрудничество с египетской стороной

Накануне встречи, 11 апреля, глава МИД РФ дал интервью египетской газете «Аль-Ахрам», опубликованное на сайте российского внешнеполитического ведомства.