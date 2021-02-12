Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году

Директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировали слухи о скором возобновлении прямого авиасообщения.

В курортных аэропортах Египта российская комиссия провела проверку на предмет безопасности. На туристических форумах и в тематических группах снова заговорили о возобновлении чартеров. Есть ли шансы отдохнуть в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в 2021 году или это очередная сказка Шахерезады?

Туристические сайты со ссылкой на источники в Египте сообщают, что проверка безопасности аэропортов прошла успешно и египетская сторона надеется на возобновление российских чартеров. Однако в фейсбучной группе «Трэвел Президиум» турагенты скептически восприняли новость об очередной проверке безопасности и возможном открытии туристического Египта.

«Открытие Египта зависит вовсе не от хотелок наших курортов, а от выполнения египетской стороной ряда политических и экономических требований нашей страны. Там на кону бабло и стратегические задачи куда больших масштабов. Так что если Египет откроется, то наши курорты как-нибудь сами справятся, как справлялись прежде», – пишет представитель индустрии.

Все понимают, что дело совсем не в туризме и безопасности, а в политике, экономике и отношениях двух стран.

– Ситуация ровно такая же, как и после последних недавних проверок в Египте, когда также были положительные выводы, но это не приводило к открытию прямого авиасообщения с курортами. Мы не можем сказать, что прошедшая проверка создает более основательные надежды на открытие Египта, – отмечает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Эта ситуация повторяется из раза в раз: египетская сторона почти немедленно после проверки говорит, что она прошла успешно, в нашей прессе появляются сообщения о скором открытии авиасообщения, но… ничего не происходит.

Майя Ломидзе//стоп-кадр: YouTube

Директор АТОР призывает россиян бронировать туры, исходя из существующих решений российских властей (выбор невелик: Танзания, Турция, Мальдвы). Что касается Египта, сейчас есть прямые рейсы в Каир и в ближайшее время собираются увеличить их количество не только из Москвы, но и других городов России. В страну фараонов наши туристы летят дикарями: формировать и продавать туры в Египет пока в РФ запрещено.

– Пока по факту не обнародованы никакие решения по Египту, не стоит ждать, что его вот-вот откроют. Создавать надежду на это неправильно, – говорит Ломидзе.