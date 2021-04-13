Оптимальный вариант: в АТОР дали советы россиянам, оплатившим туры в Турцию

Новости о том, что власти приняли решение приостановить пассажирское авиасообщение с турецкими курортами на длительный период с 15 апреля по 1 июня текущего года, ошарашила огромное количество россиян. По некоторым данным, провести майские праздники и выехать на популярные курортные направления в этот период планировали свыше полумиллиона российских туристов, которые теперь будут лишены этой возможности.

Впрочем, проблема не только во времени и сорванных планах. Как считают эксперты, ситуация усугубляется еще и тем, что многие из тех, кто уже оформил соответствующие туры и внес за них предоплату, столкнутся с серьезными проблемами в попытках вернуть хотя бы часть потраченных денег. А в том, что добиться возврата полной суммы никому не удастся, специалисты практически не сомневаются.

Не так давно известный российский политолог Никита Кричевский поделился «инсайдом», согласно которому власти могут объявить о компенсации потраченных российскими туристами средств, однако подтверждения этим данным пока нет, а потому напряжение в обществе растет, и многие уже сейчас начали задумываться о том, как поступить, чтобы хотя бы минимизировать потери.

К примеру, как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор АТОР (Ассоциация туристических операторов России) Майя Ломидзе, наиболее оптимальным выходом из ситуации для тех, кто уже внес предоплату за «сорвавшийся» отдых, может стать перебронирование туров. Кроме того, эксперт добавила, что существуют возможности возврата средств, однако эта процедура, по ее словам, будет весьма продолжительной по времени.

«Перебронирование на другие даты туров – это наиболее оптимальный вариант. В этом случае никто не пострадает и не потеряет деньги. В то же время, есть много туристов, которые захотят вернуть свои деньги здесь и сейчас. Но это довольно длительная процедура. Закон в России практически всегда на стороне потребителя, однако принятие соответствующего решения будет весьма растянутым по времени.

Здесь можно также вспомнить о самостоятельных туристах, ведь их много – далеко не одна сотня человек. Для них предложены ваучеры, которыми они впоследствии смогут воспользоваться. Вероятнее всего, это будет самое распространенное разрешение ситуации.

Общее количество забронированных на этот период туров – 533 200 человек. Но это количество рассчитано по подавляющему большинству туристических операторов, мы анализировали данные. Сюда не включены небольшие нишевые туроператоры по всей России, которые также формировали продукты, в том числе в Турцию.