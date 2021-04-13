Решение уже принято: политолог рассказал, вернут ли россиянам деньги за отмену туров в Турцию

Власти России приняли решение о приостановке авиасообщения с Турцией, где в последнее время наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. На 80-миллионную страну ежедневно регистрируется уже более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19, поэтому объяснить логику действий Москвы в данном случае несложно. Куда сложнее найти объяснение периоду, на который было решено отменить пассажирские авиаперелеты по одному из самых популярных среди россиян туристическому направлению.

Так, сообщение с Турцией будет закрыто для России с 15 апреля вплоть до 1 июня, то есть на полтора месяца. А это означает, что в период затяжных майских праздников сотни тысяч граждан страны лишатся возможности провести время на турецких курортах. Более того, решение властей вызвало бурную реакцию в обществе – многие возмущаются, поскольку уже успели забронировать и оплатить соответствующие туры и теперь лишатся не только отдыха, но, что вполне вероятно, уплаченных за него денег.

Между тем, как отмечает российский политолог Никита Кричевский, на самом деле у россиян, чьи туры «сгорели» из-за новых ограничений, есть шанс получить компенсацию за них, поскольку Кремль, похоже, очень не хочет раздражать огромное количество «несостоявшихся» туристов. Эксперт при этом отмечает, что на период с 15 апреля по 1 июня туры на курорты Турции забронировали свыше полумиллиона россиян.

«Туры на курорты Турции с заездами в период с 15 апреля по 31 мая официально забронированы 533 тысячами российских туристов, из которых свыше 40% – семьи с детьми. Еще некоторое количество граждан планировали отпуск в Турции на майские праздники своим ходом или через разного рода иностранные сервисы.

Народ при этом уверен, что закрытие авиасообщения с Турцией за несколько дней до начала очередного карантина – политическая мера. Пусть главы профильных ведомств и ссылаются на катастрофическую эпидемическую обстановку в этой стране, но ведь россияне при этом привиты самой лучшей в мире вакциной «Спутник V», не так ли?

И самое печальное здесь заключается в том, что компенсировать полную стоимость сгоревших туров частные туристические компании не собираются. Да это в целом и невозможно, ведь предоплаты уже внесены и вернуть их не выйдет.