Зеленский встречается с Эрдоганом, Украина призывает ужесточить санкции против РФ

Министерство обороны Украины опубликовало заявление своего главы Андрея Тарана, посвященное эскалации конфликта на юго-востоке страны и стягиванию российской армии к юго-западным границам РФ. Он считает, что российская пропаганда сейчас рассказывает «страшилки» о якобы готовящемся нападении официального Киева на самопровозглашённые ДНР и ЛНР, чтобы оправдать собственную мобилизацию, целью которой является давление на Украину и международное сообщество. Г-н Таран настаивает, что единственным выходом из ситуации является усиление международного, в том числе и санкционного давления на Россию, а также ускорение решения о принятии Украины в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Турции Рэджепом Эрдоганом.

«Настоящими целями наращивания [РФ] военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе — ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины», — пишет глава Минобороны. Он считает, что вторжение в Украину Москва предпримет лишь в крайнем случае, а «стратегической целью» руководства России является возвращение Украины под контроль Кремля и срыв «евроатлантического пути развития» страны.

Андрей Таран // Фото: Минобороны Украины

Таран отмечает, что в качестве повода для вторжения Россия будет использовать «спровоцированную» эскалацию на Донбассе и якобы нарушение прав «русскоязычных или "новообращенных" через массовую раздачу паспортов РФ граждан России». При этом министр обороны настаивает на «миролюбивости» украинского народа, который продолжает выступать исключительно за ненасильственное решение конфликта путем переговоров.

Чтобы сдерживание России оставалось столь же эффективным, как последние несколько лет, Таран предлагает усилить международное давление на Москву, ввести новые санкции и усилить обмен разведданными между специальными службами Запада и Украины: «РФ должна понимать, что любая активизация агрессии и эскалация ситуации безопасности будут иметь четкий и мощный ответ международного сообщества».

Также он считает, что безопасность Украины гарантирует ускорение процесса принятия Украины в НАТО.

Отметим, что параллельно президент Украины Владимир Зеленский обсуждает со своим турецким коллегой Рэджепом Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества. В Анкару Зеленский отправился после двухдневного визита на передовую. Турция не признает Крым российским и имеет одну из сильнейших армий среди стран-членов НАТО.

Ранее во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом президент Зеленский уже получил гарантии поддержки Украины в конфликте на Донбассе со стороны Вашингтона.