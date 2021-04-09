Песков о Донбассе: "Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эскалацию конфликта вокруг самопровозглашённых ДНР и ЛНР, объяснив присутствие российских войск близ границы необходимостью обеспечения безопасности РФ. По его словам, единственным источником угрозы эскалации конфликта является Украина, которая «не отвергает полностью мысль в силовом решении собственной проблемы с юго-востоком», что говорит о возможности повторения резни в Сребренице (речь идет о конфликте в Югославии).

«Ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития ситуации и поведения украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий, — приводит слова представителя Кремля «Дождь». — В случае начала боевых действий и потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось».

Песков отдельно отметил, что страны ЕС также заинтересованы в том, чтобы на Донбассе не произошла вторая Сребреница и «массовая гибель людей». Он связал конфликт в Югославии и ситуацию на юго-востоке Украины с отсутствием у руководства страны контроля над армией, популярностью националистической риторики и «разжиганием ненависти» к местному населению, среди которого присутствуют сотни тысяч людей с гражданством России.

Кремль не хочет начала полноценной войны у своих границ и выступает против этого, отметил Песков. Он также заявил, что «Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира». Степень эскалации напряженности конфликта Песков оценил как «беспрецедентную», что, по его словам, «беспокоит» Кремль.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путины попросила его увести сосредоточенный у границы военный контингент российской армии. При этом СМИ сообщают, что там сейчас ко всему прочему находятся ракетные комплексы «Искандер», а США могут демонстративно ввести свой флот в Черное море.