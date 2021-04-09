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У Словении требуют вернуть "Спутник V", Навальный, "Искандеры". Главное к 9 апреля

Политика
09:02, 09 апреля 2021

У Словении требуют вернуть "Спутник V", Навальный, "Искандеры". Главное к 9 апреля
Алексей Навальный // Скриншот видео пресс-службы Мосгорсуда
Алексей Навальный // Скриншот видео пресс-службы Мосгорсуда

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре призвала Путина отвести войска от украинской границы, сообщает Deutshe Welle со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ. Она также подняла тему заключения Алексея Навального, объявившего голодовку в колонии. 

CNN пишет, что США рассматривают вариант отправки флота в Черное море на фоне российско-украинского конфликта. Собеседники издания отмечают, что американские военные корабли и так заходят туда, но сейчас это подаст России сигнал. Подтверждений опубликованным сведениям нет. Источник также говорит, что Вашингтон не считает, что Кремль намерен устроить очередную войну, однако там планируют подготовиться. 

Британский военный аналитик сообщил, что среди опубликованных кадров передвижения российских войск видно, как к границе с Украиной якобы стягивают ракетные комплексы «Искандер», а также танки, боевые машины пехоты, дальнобойную артиллерию и другую военную технику. Об этом пишет военное издание Janes.

Вакцина «Спутник V» попала в крупный скандал в Словакии, одной из двух европейских стран, согласившихся купить её. Государственный институт по контролю лекарств (регулятор) исследовал присланные дозы российской вакцины и заявил, что они отличаются от отправленных европейскому регулятору образцов, а также от тех, исследование которых было опубликовано в авторитетном научном журнале Lancet. Там также пожаловались, что Россия не предоставила множество данных о доклинических исследованиях даже после повторных запросов.

В ответ РФПИ (российский дистрибутор вакцины) потребовал вернуть вакцину, заявив, что эти действия нарушили контракт. Там отмечают, что исследовавшая вакцину лаборатория не сертифицирована ЕС. Заявление регулятора Словакии РФПИ назвал «дезинформацией», заверив, что везде поставляет одинаковый препарат.

В ЕС продолжается реакция на поведение Турции во время визита главы Евросовета Шарля Мишеля и Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн. Тогда президент Эрдоган усадил рядом с собой на стул Мишеля, а фон дер Ляйн осталась стоять и была пристроена на диванчике сбоку. Извиняться сперва пришлось Мишелю, от которого ожидали, что он уступит стул коллеге, а не усядется в него. Фон дер Ляйн извинения приняла. А вот турецкая сторона заявила, что всё было сделано по протоколу и извиняться отказалась. Итальянский премьер-министр Марио Драги назвал такое поведение Турции «неприемлемым» и выразил фон дер Ляйн сочувствие, сделав выпад в адрес Эрдогана: «Давайте называть вещи своими именами, с диктаторами мы должны сотрудничать, но это не мешает нам оставаться честным в выражении точек зрения, мнений, и того, как должно развиваться общество», — приводит его слова Euronews.

МИД Турции немедленно отреагировал на это «грубое и возмутительное» высказывание, вызвав итальянского посла и выразив ему «решительное осуждение», потребовал от премьера взять назад свою реплику. Там также подчеркнули, что в отличие от назначенного Драги президент Эрдоган избран «при самом высоком в Европе уровне поддержки при всенародном голосовании».

Защита Алексея Навального усомнилась в одном из его сокамерников. Как рассказал адвокат Вадим Кобзев в эфире YouTube-канала «Навальный Live», один из заключённых якобы «присматривает» за опаозиционером, а когда у Навального поднялась температура и его направили в медсанчасть, тот также резко «заболел» и отправился с ним. «Вообще большой вопрос, настоящий ли это осужденный», — говорит Кобзев (цитата по «Дождю»).

Репортажи официальных СМИ из колонии Навального также были «абсолютно незаконны», считает другой адвокат политика Ольга Михайлова в разговоре с РИА Новости:

«Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия. Такого согласия Алексей не давал, соответственно, все эти интервью и видеосъемки, которые появились, они абсолютно незаконны».

Порядка 80 депутатов Европарламента призвали послов ЕС, Канады и Великобритании в России посетить Навального в колонии. В своем заявлении они пишут, что «поражены и глубоко обеспокоены» информацией, поступающей из России о голодовке Навального и лишении его сна. 

Как пишет «КоммерсантЪ», крупные производители майонеза и соусов предупреждают о росте цен на эти категории товаров на 5-12% уже начиная с апреля. Письмо о повышении отпускных цен в среднем на 10% производители (среди которых бренды «Скит», «Слобода», «Ряба» и «Сдобри») направили торговым сетям.

В свою очередь, президент Владимир Путин озаботился ростом цен на недвижимость и поручил разобраться с этим ФАС. «Это не просто рост цены, это существенный рост (...) Понятно еще, скажем, Дальний Восток "подскочил", ясно. Но в европейской-то части — 30%, 20%!» — возмутился глава государства. Экономист Сергей Алексашенко в своем Twitter комментирует такое заявление президента, обращая внимание, что рост цен на жилье является логичным продолжением его же действий: «Сначала отдал приказ субсидировать ипотеку, а потом удивляется, что спрос на жилье, а вслед за ним и цены стремительно подросли».

Тема: Украина

Теги: #Тарифы и цены #Навальный #Турция #Вакцина от коронавируса #США #Путин #Меркель

Рубрика: Политика

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