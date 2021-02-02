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Эффективность 91,6%. Lancet опубликовал результаты 3 фазы испытаний "Спутник V"

Общество
15:58, 02 февраля 2021

Эффективность 91,6%. Lancet опубликовал результаты 3 фазы испытаний "Спутник V"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Научный медицинский журнал Lancet опубликовал данные о проводившейся с 7 сентября по 24 ноября третьей фазе клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», разработанной НИИ имени Гамалеи. 

Судя по документу, в исследовании приняли участие почти 22 тысячи человек, из которых почти 5,5 тысячи получали плацебо. Сперва им делали первую инъекцию препарата, а затем, через 21 сутки — вторую. Полностью иммунитет должен сформироваться через 21 сутки после второй инъекции. 

Авторы исследования пишут, что эффективность вакцины составила 91,6% и в большинстве случаев побочные Эффекты были незначительными. 

Отметим, что в комментарии РИА Новости Российский фонд прямых инвестиций заявляет, что журнал Lancet —  «один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира». Ранее этот журнал опубликовал научную статью о лечении оппозиционного политик Алексея Навального, в которой говорилось, что он был отравлен химическим оружием из группы «Новичок», на публикацию даже ссылалась ФСИН, требуя арестовать Навального, однако тогда российские власти не сочли Lancet достоверным источником и не возбудили дело о попытке убийства своего оппонента, а пресс-секретарь президента ответил, что не читал статью.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Навальный #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

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