Научный медицинский журнал Lancet опубликовал данные о проводившейся с 7 сентября по 24 ноября третьей фазе клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», разработанной НИИ имени Гамалеи.

Судя по документу, в исследовании приняли участие почти 22 тысячи человек, из которых почти 5,5 тысячи получали плацебо. Сперва им делали первую инъекцию препарата, а затем, через 21 сутки — вторую. Полностью иммунитет должен сформироваться через 21 сутки после второй инъекции.

Авторы исследования пишут, что эффективность вакцины составила 91,6% и в большинстве случаев побочные Эффекты были незначительными.

Отметим, что в комментарии РИА Новости Российский фонд прямых инвестиций заявляет, что журнал Lancet — «один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира». Ранее этот журнал опубликовал научную статью о лечении оппозиционного политик Алексея Навального, в которой говорилось, что он был отравлен химическим оружием из группы «Новичок», на публикацию даже ссылалась ФСИН, требуя арестовать Навального, однако тогда российские власти не сочли Lancet достоверным источником и не возбудили дело о попытке убийства своего оппонента, а пресс-секретарь президента ответил, что не читал статью.