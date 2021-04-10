"Путин совсем неадекватный человек": Радзиховский о войне с Украиной в 2021 году

Обстановка на границе России и Украины тревожнее с каждым днем. Что будет, если Путин введет войска в Донбасс?

8 апреля глава МИДа Польши Збигнев Рау посетил со срочным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Причиной встречи было названо «появление угрозы миру на границе Украины» – как следствие масштабных учений, проводимых Минобороны РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу стягивания российских войск у границ Украины, но его длинная речь никакой ясности в вопрос не внесла.

Sobesednik.ru спросил у политолога, публициста Леонида Радзиховского, начнется ли война между Россией и Украиной в 2021 году и что будет, если Владимир Путин действительно решит повторить крымский сценарий 2014 года, введя войска на Донбасс.

«Будет небывалая катастрофа»

– Что стоит за этим дипломатическим жестом Польши и на какую реакцию России и Запада там рассчитывают?

– Я думаю, этот жест так или иначе согласован с НАТО. Момент острый, вряд ли Польша проявила какую-то самодеятельность. Так или иначе глава польского МИДа выражает некую солидарную позицию НАТО. Сигнал этот адресован прежде всего России. Смысл его прост.

Если сейчас в Украине начнётся заваруха, Запад будет обвинять в ней Россию, и России это не пройдёт даром.

Военное столкновение Грузии и России в 2008 году не имело никаких последствий ни для России, ни для Грузии, которую, кстати, Европейская комиссия в итоге признала нападавшей стороной...

Фото: стоп-кадр YouTube

– Почему вы думаете, что в этот раз агрессия для России без последствий не обойдется?

– Запад даёт понять, что последствия будут тяжёлыми: это не будут какие-то санкции против пармезана или ограничения для 20 кремлёвских чиновников и 10 с ними связанных.

Это будет конец всяких разговоров о «Северном потоке-2». Если представить, что российские войска вклинятся в Украину, меры могут быть ещё серьёзней, вплоть до эмбарго на покупку российской нефти. Если ЕС хотя бы на какое-то время прекратит покупать российскую нефть и газ, это будет очень сильная социально-экономическая катастрофа, какой у нас никогда не было.

Но я думаю, что все разговоры о войне – это пустые слова.

Путин и Шойгу//фото: Global Look Press

– Объясните вашу позицию.

– Я не понимаю, зачем России нападать на Украину. Разве что для того, чтобы получить санкции… Если гипотетическое нападение состоится, то оно, разумеется, будет обставлено как защита: Украина напала на Донбасс, мы не можем остаться в стороне и должны защитить жителей Донбасса.

Для российского общества это фильм «Брат-2»: «Русские на войне своих не бросают». Но это только для внутреннего потребления, а в мире вторжение России на территорию Украины будет признано классической международной агрессией.

Нападение с такой мотивировкой вызовет подъём патриотических чувств, большой выброс адреналина и для «Единой России» наверняка скажется положительно на выборах в Госдуму. Но это анекдот: ради таких воробьёв, как выборы в Госдуму, палить из таких пушек и получить в ответ такие санкции. К тому же это не будет лёгкой войной.

Понятно, что общий потенциал российской и украинской армии несопоставимы. Но речь-то идёт о военных действиях на конкретном участке, на который Украина, кстати, может ввести все свои вооружённые силы. А Россия будет связана. И на таком узком участке не факт, что России удастся одержать лёгкую победу – украинская армия сейчас уже не та, что была в 2014 году, с ней приходится считаться.

Леонид Радзиховский//фото: соцсети

Чтобы у России был повод для такой «защиты», Украина как минимум должна провести массированный артобстрел Донбасса, бомбардировки, танковое вторжение. Реально организовать агрессию, нападение на Донбасс. Козак сделал по этому поводу угрожающее заявление.

«Война будет дорогой и непредсказуемой авантюрой»

– А насколько война с Россией отвечает интересам Украины?

– Я не понимаю, зачем ей это может быть нужно.

Вот для Путина начинать войну – это действительно самоубийство, абсолютно безумное действие ради микроскопической цели: кратковременного увеличения рейтинга и успешных выборов «Единой России» в Госдуму.

Украине же, например, может быть действительно важно сорвать любой ценой строительство «Северного потока-2». Для России этот амбициозный проект мало увеличит объёмы поставок газа, а Украина в огромной степени живёт за счёт ренты от транспортировки газа, которой её СП-2 лишает.

Владимир Зеленский//фото: Global Look Press

Другое соображение может быть в том, что Украина абсолютно не самостоятельное – ни финансово, ни идеологически – государство. Допустим, из Америки их вежливо попросят и скажут: мы вам поможем, мы вас, если что, защитим. Им и так уже говорят: вашего разгрома мы не допустим. В этом случае Зеленский вряд ли может себе позволить не понять намёк богатого американского дяди.

– Но зачем это прагматичному американскому дяде?

– Я не знаю насчёт американского прагматизма, дядя во многом довольно странный. Обама, например, помогал свалить абсолютно проамериканский режим Мубарака в Африке. Но мстить войной за российское якобы вмешательство в американские выборы или российские хакерские атаки Америка вряд ли будет, имея все возможности ответить на это симметрично.

Конечно, война может усилить связь НАТО и США, а также сорвать СП-2. Но есть риск, что война между Украиной и Россией выйдет из-под контроля и будет развиваться по собственной логике, которая раскручивается сама по себе. Электронная война, уничтожение вражеских штабов, бомбардировки... Начать всё это легко, а остановить по свистку – не уверен.

В общем, война будет очень крупной, дорогой и непредсказуемой авантюрой, у Байдена, мне кажется, нет резона на этой пойти, да и Европе не нужна заваруха на её территории.

К тому же в Украине сейчас очень тяжёлое положение с ковидом. Вряд ли воинские подразделения будут воевать в масках. Поэтому военные действия станут идеальным питательным бульоном для ковида.

Далее: Зеленский обещал, что военных действий не будет, это его предвыборный лозунг. Если военные действия с Донбассом состоятся, границы враждующих сторон вряд ли изменятся. А жертв будет много. Если в России жертвы можно скрывать, в Украине это не получится. И после похвал от оппозиции (молодец, дал отпор), на Зеленского повесят жертв. В целом, мне кажется это много шума из ничего и продолжающееся взаимное щёлканье пальцами под носом.

Веских причин начинать войну меньше всего у России – тогда Путин, видимо, совсем неадекватный человек.

По крайней мере раньше он действовал рационально и добивался внешнеполитических успехов малой кровью.

«Донбасс – это расплата за наши грехи»

– По поводу стягивания российских войск у украинских границ недавно высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил: «Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы». Кого это в данном случае может успокоить?

– Никого. Но войска перемещаются по своей территории как при подготовке к войне, так и без этого. Учения, например. Возможно, смысл слов Пескова – такая дурная бесконечность, спираль взаимных угроз: вы угрожаете, а мы не отступим. По той логике, что если на границе нет российских войск, это может спровоцировать украинцев оттяпать какой-то кусок от ДНР. Возможно, это психологическое давление на украинцев не с целью развязать войну, а с целью её предотвратить.

Дмитрий Песков//фото: Global Look Press

Если цель Москвы – напасть на Украину, каким-то образом спровоцировав её на бомбардировку ДНР и в ответ нанеся такой удар, что мало не покажется, возникает вопрос: зачем? Чтобы сделать ударную возгонку рейтинга Путина и ЕР, повлияв на выборы в Госдуму? Да если и будет в Госдуме после выборов больше коммунистов, чем единоросов, что с того?

– Что сейчас для России Донбасс? Если его нельзя ни взять, ни бросить…

– Вы сами сказали. Чемодан без ручки. Взять нельзя, бросать стыдно.

Донбасс – это расплата за наши грехи.

В 2014 году Путину, если он так хотел поднять свой рейтинг, надо было взять Крым и остановиться. Но у него закружилась голова, его подталкивали под руки. Был миф, что Восточная Украина ждёт не дождётся русских освободителей. Но сегодня, думаю, этой безумной мифологемы в Кремле ни у кого нет.

Васильев Николай.