"Путин совсем неадекватный человек": Радзиховский о войне с Украиной в 2021 году

Стоп-кадр: YouTube

Надежда Гужева: Экстремисты из 5-го "Б"
Хабиб Нурмагомедов // фото: соцсети

Религиозный бизнес Хабиба пошел в гору: Бойца ММА настиг успех в другой сфере
Фото: Global Look Press

Большунов заработал больше всех: насколько стал богаче любимый спортсмен Путина?
Фото: depositphotos

Как по новым правилам записать ребенка в первый класс
В центре внимания
Юрий Лоза // фото: Anton Belitsky / Global Look Press
Юрий Лоза: За участие в шоу типа "Маска" дают звания народного артиста!
Киднепинг по закону: в Москве муж-тиран насильно скрывает маленькую дочь от матери
Фирма любимой "подруги Путина" Кривоногих потеряла миллионы

Новости дня

10 апреля, суббота

[12:24]Вице-премьер Украины заверил, что никаких планов по захвату Донбасса у Киева нет
[11:19]Война в Донбассе все ближе: Делягин назвал "опасную" дату
[05:12]Актер Мишуков рассказал, за что от него отписываются поклонники сериала "Содержанки"
[02:03]Психиатр объяснил, почему некорректно сравнивать антидепрессанты с наркотиками

09 апреля, пятница

[23:58]Дело стримера Reeflay передано в суд, а блогер Mellstroy направлен к психиатру
[23:00]Алеся Кафельникова показала округлившийся живот на фоне слухов о беременности
[22:51]10% точек сбора для опасных отходов и вторсырья в Петербурге не функционируют
[22:18]В Уссурийске вместо обычной казармы для срочников построили лофт
[21:20]СМИ: С понедельника может быть прекращено авиасообщение с Турцией
[21:03]Илья Яшин: Жители дома в Москве могут лишиться канализации из-за долгов депутата "ЕР"
[19:53]Пентагон получит на 7 млрд долларов меньше, чем в бюджет заложил Трамп
[18:42]Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главреду "Важных историй"
[18:34]"Спутник V": в России опровергли заявления западных СМИ о "летальных исходах" после вакцинации
[18:01]За год "Первый канал" заработал 6,3 млрд чистой прибыли. С 2014 года были лишь убытки
[17:49]В Кремле отреагировали на расследование об имуществе "второй жены" Кадырова
[17:24]На режиссера Виталия Манского совершили нападение
[16:44]В Омске хоккеисты недовольны обличением коллеги в СМИ и требуют объяснений от МВД
[15:54]Москалькова приняла 140 тысяч подписей против плана "Крепость". МВД отказалось
[15:42]Конституционный суд обязал законодателей защитить жертв домашнего насилия
[15:14]В Чите "Единая Россия" объединила граффити Гагарина с рекламой самих себя
[15:08]Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет
[14:57]Россиянка отправила жалобу в ЕСПЧ из-за принудительного обследования на COVID-19
[14:23]В работе операторов произошли сбои из-за оборудования Роскомнадзора
[14:12]Защита Навального обратилась в ЕСПЧ из-за условий содержания политика
[13:59]В Москве выявили максимум заражений коронавирусом за сутки c конца января
[13:49]Песков о Донбассе: "Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира"
[13:37]В России средний срок погашения просроченного долга увеличился на три месяца
[13:11]Манижа и "Евровидение": 50% россиян все равно, лишь 5% волнует её национальность
[12:18]В Иркутске устроили пикет за отставку Путина в трамвае, не ставшем скоростным
[11:48]В Беларуси возбудили дело о геноциде во времена ВОВ. Надеются на помощь России
[11:44]Врач назвал усталость симптомом, при котором необходимо обратиться в поликлинику
[11:31]Продлить молодость можно с помощью физической активности, хорошего сна и труда
[11:05]В офисе КПРФ открылась передвижная выставка об успехе народного протеста в Шиесе
[10:58]Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за показ сюжета СМИ-иноагента
[10:38]Каждый пятый россиянин от 35 до 44 лет нуждается в финансовой помощи от родителей
[10:01]50% молодых не слышали о Нюрнбергском процессе, а старшие не осознают его последствий
[09:52]Синоптики обещают жителям Центральной России в эти выходные майскую погоду
[09:02]У Словакии требуют вернуть "Спутник V", Навальный, "Искандеры". Главное к 9 апреля
[08:38]Специалисты предупредили о готовящихся атаках хакеров на счета россиян в мае

08 апреля, четверг

[19:37]Победитель первой "Маски" Анатолий Цой "рассекретил" Лободу под маской Змеи

Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото: Global Look Press
Отпуск с привилегиями. Как работает туристический кешбэк?
Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
sobesednik logo

"Путин совсем неадекватный человек": Радзиховский о войне с Украиной в 2021 году

Политика
18:32, 09 апреля 2021

"Путин совсем неадекватный человек": Радзиховский о войне с Украиной в 2021 году
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Обстановка на границе России и Украины тревожнее с каждым днем. Что будет, если Путин введет войска в Донбасс?

8 апреля глава МИДа Польши Збигнев Рау посетил со срочным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Причиной встречи было названо «появление угрозы миру на границе Украины» – как следствие масштабных учений, проводимых Минобороны РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу стягивания российских войск у границ Украины, но его длинная речь никакой ясности в вопрос не внесла.

Sobesednik.ru спросил у политолога, публициста Леонида Радзиховского, начнется ли война между Россией и Украиной в 2021 году и что будет, если Владимир Путин действительно решит повторить крымский сценарий 2014 года, введя войска на Донбасс.

«Будет небывалая катастрофа»

– Что стоит за этим дипломатическим жестом Польши и на какую реакцию России и Запада там рассчитывают?

– Я думаю, этот жест так или иначе согласован с НАТО. Момент острый, вряд ли Польша проявила какую-то самодеятельность. Так или иначе глава польского МИДа выражает некую солидарную позицию НАТО. Сигнал этот адресован прежде всего России. Смысл его прост.

Если сейчас в Украине начнётся заваруха, Запад будет обвинять в ней Россию, и России это не пройдёт даром.

Военное столкновение Грузии и России в 2008 году не имело никаких последствий ни для России, ни для Грузии, которую, кстати, Европейская  комиссия в итоге признала нападавшей стороной...

Фото: стоп-кадр YouTube

– Почему вы думаете, что в этот раз агрессия для России без последствий не обойдется?

– Запад даёт понять, что последствия будут тяжёлыми: это не будут какие-то санкции против пармезана или ограничения для 20 кремлёвских чиновников и 10 с ними связанных.

Это будет конец всяких разговоров о «Северном потоке-2». Если представить, что российские войска вклинятся в Украину, меры могут быть ещё серьёзней, вплоть до эмбарго на покупку российской нефти. Если ЕС хотя бы на какое-то время прекратит покупать российскую нефть и газ, это будет очень сильная социально-экономическая катастрофа, какой у нас никогда не было.

Но я думаю, что все разговоры о войне – это пустые слова.

Путин и Шойгу//фото: Global Look Press

– Объясните вашу позицию.

– Я не понимаю, зачем России нападать на Украину. Разве что для того, чтобы получить санкции… Если гипотетическое нападение состоится, то оно, разумеется, будет обставлено как защита: Украина напала на Донбасс, мы не можем остаться в стороне и должны защитить жителей Донбасса.

Для российского общества это фильм «Брат-2»: «Русские на войне своих не бросают». Но это только для внутреннего потребления, а в мире вторжение России на территорию Украины будет признано классической международной агрессией.

Нападение с такой мотивировкой вызовет подъём патриотических чувств, большой выброс адреналина и для «Единой России» наверняка скажется положительно на выборах в Госдуму. Но это анекдот: ради таких воробьёв, как выборы в Госдуму, палить из таких пушек и получить в ответ такие санкции. К тому же это не будет лёгкой войной.

Понятно, что общий потенциал российской и украинской армии несопоставимы. Но речь-то идёт о военных действиях на конкретном участке, на который Украина, кстати, может ввести все свои вооружённые силы. А Россия будет связана. И на таком узком участке не факт, что России удастся одержать лёгкую победу – украинская армия сейчас уже не та, что была в 2014 году, с ней приходится считаться.

Леонид Радзиховский//фото: соцсети

Чтобы у России был повод для такой «защиты», Украина как минимум должна провести массированный артобстрел Донбасса, бомбардировки, танковое вторжение. Реально организовать агрессию, нападение на Донбасс. Козак сделал по этому поводу угрожающее заявление.

«Война будет дорогой и непредсказуемой авантюрой»

– А насколько война с Россией отвечает интересам Украины?

– Я не понимаю, зачем ей это может быть нужно.

Вот для Путина начинать войну – это действительно самоубийство, абсолютно безумное действие ради микроскопической цели: кратковременного увеличения рейтинга и успешных выборов «Единой России» в Госдуму.

Украине же, например, может быть действительно важно сорвать любой ценой строительство «Северного потока-2». Для России этот амбициозный проект мало увеличит объёмы поставок газа, а Украина в огромной степени живёт за счёт ренты от транспортировки газа, которой её СП-2 лишает.

Владимир Зеленский//фото: Global Look Press

Другое соображение может быть в том, что Украина абсолютно не самостоятельное – ни финансово, ни идеологически – государство. Допустим, из Америки их вежливо попросят и скажут: мы вам поможем, мы вас, если что, защитим. Им и так уже говорят: вашего разгрома мы не допустим. В этом случае Зеленский вряд ли может себе позволить не понять намёк богатого американского дяди.

– Но зачем это прагматичному американскому дяде?

– Я не знаю насчёт американского прагматизма, дядя во многом довольно странный. Обама, например, помогал свалить абсолютно проамериканский режим Мубарака в Африке. Но мстить войной за российское якобы вмешательство в американские выборы или российские хакерские атаки Америка вряд ли будет, имея все возможности ответить на это симметрично.

Конечно, война может усилить связь НАТО и США, а также сорвать СП-2. Но есть риск, что война между Украиной и Россией выйдет из-под контроля и будет развиваться по собственной логике, которая раскручивается сама по себе. Электронная война, уничтожение вражеских штабов, бомбардировки... Начать всё это легко, а остановить по свистку – не уверен.

В общем, война будет очень крупной, дорогой и непредсказуемой авантюрой, у Байдена, мне кажется, нет резона на этой пойти, да и Европе не нужна заваруха на её территории.

К тому же в Украине сейчас очень тяжёлое положение с ковидом. Вряд ли воинские подразделения будут воевать в масках. Поэтому военные действия станут идеальным питательным бульоном для ковида.

Далее: Зеленский обещал, что военных действий не будет, это его предвыборный лозунг. Если военные действия с Донбассом состоятся, границы враждующих сторон вряд ли изменятся. А жертв будет много. Если в России жертвы можно скрывать, в Украине это не получится. И после похвал от оппозиции (молодец, дал отпор), на Зеленского повесят жертв. В целом, мне кажется это много шума из ничего и продолжающееся взаимное щёлканье пальцами под носом.

Веских причин начинать войну меньше всего у России – тогда Путин, видимо, совсем неадекватный человек.

По крайней мере раньше он действовал рационально и добивался внешнеполитических успехов малой кровью.

«Донбасс – это расплата за наши грехи»

– По поводу стягивания российских войск у украинских границ недавно высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил: «Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы». Кого это в данном случае может успокоить?

– Никого. Но войска перемещаются по своей территории как при подготовке к войне, так и без этого. Учения, например. Возможно, смысл слов Пескова – такая дурная бесконечность, спираль взаимных угроз: вы угрожаете, а мы не отступим. По той логике, что если на границе нет российских войск, это может спровоцировать украинцев оттяпать какой-то кусок от ДНР. Возможно, это психологическое давление на украинцев не с целью развязать войну, а с целью её предотвратить.

Дмитрий Песков//фото: Global Look Press

Если цель Москвы – напасть на Украину, каким-то образом спровоцировав её на бомбардировку ДНР и в ответ нанеся такой удар, что мало не покажется, возникает вопрос: зачем? Чтобы сделать ударную возгонку рейтинга Путина и ЕР, повлияв на выборы в Госдуму? Да если и будет в Госдуме после выборов больше коммунистов, чем единоросов, что с того?

– Что сейчас для России Донбасс? Если его нельзя ни взять, ни бросить…

– Вы сами сказали. Чемодан без ручки. Взять нельзя, бросать стыдно.

Донбасс – это расплата за наши грехи.

В 2014 году Путину, если он так хотел поднять свой рейтинг, надо было взять Крым и остановиться. Но у него закружилась голова, его подталкивали под руки. Был миф, что Восточная Украина ждёт не дождётся русских освободителей. Но сегодня, думаю, этой безумной мифологемы в Кремле ни у кого нет.

Васильев Николай.

Тема: Украина

Теги: #Путин #Зеленский #Радзиховский #США #Байден #Донбасс

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Instagram

Политика

Вице-премьер Украины заверил, что никаких планов по захвату Донбасса у Киева нет

Политика

Депутат ГД от Ульяновской области: "Отставка Морозова была не совсем добровольной"
Global Look Press

Политика

Война в Донбассе все ближе: Делягин назвал "опасную" дату
Политика
Депутат ГД от Ульяновской области: "Отставка Морозова была не совсем добровольной"
Вызывает опасения: журналист рассказал о "третьей силе" в ситуации вокруг Донбасса
Блеф или реальное намерение? Политолог оценила слова Козака о защите Россией Донбасса
"Не более двух недель": политолог заявил о скорой войне в Донбассе
Общество
Депутат Чепиков отказался от денег схиигумена Сергия
"Пусть Навка моет пол в Кремле за 10 тысяч": Пескову врезали за слова о нехватке мигрантов
СМИ: Путин подготовил для россиян хорошие новости в своём послании
"Мы не замечаем, что ведутся поиски". Орского маньяка не могут найти уже 9 лет
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В очередной раз героем интернета стал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Нам нужны сегодня телочки, – со свойственными только ему интонациями заявил он. – Нужны. Но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно наше количество превратить в качество... Нам нужны телочки, которые будут давать». Очень надеемся, что речь шла о буренках и молоке

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вот почему некоторая часть грузинских патриотов поступила очень глупо и недальновидно, испортив праздник крупному российскому телеведущему. Дело не в том даже, что он приехал в Грузию тратить свои деньги. И не в том, что он неуважительно отозвался о территориальной целостности. Дело в том, что, если тебе нужно представление прочего мира о твоих стальных яйцах, ты не должен швыряться куриными

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?

Культура и ТВ
"50% россиян умнее Госдумы": Алексей Кортнев заступился за Манижу
"Разве можно осуждать за Паркинсона?" Поргина рассказала о здоровье Славы Зайцева
Марк Варшавер: Нам худрук не нужен. В Ленкоме уникальный директор – это я
Инфаркт, Бетховен, князь: Никита Кукушкин поразил зрителей в спектакле "Человек без имени"
Шоу-бизнес
"Я был в доме инвалидом": Владимир Пресняков рассказал, как выжил благодаря Подольской
"Перестал быть смешным": Александр Морозов рассказал, как Петросян воспринял его похудение
"Разум отказал!": реакция вдовы Джигарханяна на выпад Виталины
Цымбалюк-Романовская назвала вдову Джигарханяна убийцей

Здоровье
У женщин с лишним весом тяжелее протекают месячные
Нехватка жира в рационе снижает уровень тестостерона
Не умеющие говорить малыши уже понимают язык
Ученые: для женщин сотрясения мозга гораздо опасней
Туризм
Названы новые цены на путевки в Турцию, Болгарию, Кипр в 2021 году
Дмитрий Горин: Греция и Хорватия уже готовы впускать вакцинированных "Спутником"
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
"Кремль. Путину." Разрешите международные вылеты из Краснодара!
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Свежий номер
Дмитрий Быков с мамой//фото: соцсети
"Любила сына и ругала Путина": умерла мама Дмитрия Быкова
Алексей Миллер // фото: Global Look Press
Газовый лабиринт: когда "национальное достояние" дойдет бесплатно до каждого дома?
Роман Троценко // фото: Global Look Press
"Пойма" с поличным: подмосковные дачники обвиняют близкого к Сечину миллиардера в захвате земель
Фото в статье: Global Look Press
Миллионы за мандат накануне выборов: сколько стоит кресло депутата Госдумы?
Фото в статье: Global Look Press
Выяснились новые детали биографии Кабаевой: служба в войсковой части и тайные заработки
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Диана Шурыгина // фото: Instagram
Шурыгину спасают врачи
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Названа причина смерти Легкоступовой
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети
"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами
Алиса Казьмина // Фото в статье: соцсети
Экс-жена Аршавина – жертва своего приворота: Ясновидящая раскрыла причину бед Казьминой
Алена Кравец // Фото: Instagram
"Оденьтесь немедленно!" Кравец оголилась на федеральном канале
Тина Канделаки // Фото в статье: Global Look Press
"Сельскохозяйственные" патчи Канделаки: как создатель косметики звезды оказалась не тем доктором
"Томет" // Фото: стоп-кадр с YouTube
"Томет" заработал в штатном режиме
Обещанного полгода ждут
Фото: depositphotos
Пензенским первоклашкам подарили бесплатные секции
Ереван // фото: Global Look Press
100 лет в обед. Взятие Еревана и Белая армия в изгнании
^