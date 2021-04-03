Сергей Пархоменко: Джо Байден подготовил Путину "комбинацию унижений"

Вряд ли в Кремле в ближайшее время забудут недавние скандальные высказывания американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина. Тем более, что интервью, в котором глава Белого дома назвал российского лидера «убийцей», моментально разлетелось по всему миру. Не стала исключением и сама Россия.

И дело не столько в постоянно ищущих сенсацию СМИ, тем более что провластные каналы и издания предпочли внимание на этой теме особо не заострять, сколько в реакции на эти высказывания со стороны российского истеблишмента. И эта реакция оказалась настолько жесткой и громкой, что слышно ее было далеко за пределами страны, несмотря на то, что она, судя по риторике большинства, в большей степени направлена именно на внутреннего потребителя.

Позднее российские СМИ об этой истории забыли так же быстро, как заканчивается рядовой концерт, выключением одного единственного тумблера, что можно было бы обсудить отдельно. Но, как известно, ничто не стоит на месте, и теперь в российской прессе уже никто не требует «линчевать» американского президента. Напротив, в экспертной среде и прессе всерьез обсуждают новые инициативы Байдена, пригласившего Владимира Владимировича на конференцию по вопросам изменения климата. Причем относятся к этой перспективе настолько серьезно, что считают, будто бы она может отразиться на запланированном на 22 апреля послании президента РФ Федеральному собранию, тем более что даты этих мероприятий совпадают. Так что реляции об унижениях и «оскорблении всей России» довольно быстро закончились.

На это обратил внимание российский Сергей Пархоменко. Более того, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист высказал предположение о том, что Байден приготовил для своего российского визави целую комбинацию унижений.