Байден публично признал, что считает Владимира Путина "убийцей"

В ходе интервью президент США Джо Байден в ответ на прямой вопрос журналиста ABC News, считает ли он «убийцей» президента России Владимира Путина, ответил «да», считает.

«Ага, я так считаю [что Путин — убийца]», — сказал Байден почти без промедления.

В разговоре речь шла об обещании Байдена, что Путин заплатит за вмешательство в американские выборы, если эта информация подтвердится. По словам американского лидера, когда они говорили по телефону, он прямо предупредил об этом Путина:

«У нас был долгий разговор... Я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: „Я знаю Вас, а Вы знаете меня. И если я точно пойму, что это [вмешательство в выборы] происходило, то будьте готовы“».

В этом контексте Байден ещё раз напомнил фразу, которую он уже говорил, что, когда он взглянул президенту Путину в глаза задолго до своего президентства, он не увидел в них души. Президент США также добавил, что, по его богатому опыту, в диалоге с лидерами других стран в первую очередь надо «знать другого парня».

Напомним, что сегодня стало известно о подготовке Госдепартаментом США новых санкций против России. Они будут введены уже на следующей неделе из-за вышедшего накануне доклада американской разведки, в котором утверждается, что Россия вмешалась в выборы президента США, но не с помощью соцсетей, как она делала это в 2016 году, а через союзников Дональда Трампа, пытаясь «очернить» Джо Байдена и «подорвать общественное доверие» к выборам.

В ответ российское посольство назвало обвинения «безосновательными» и посетовало, что это не поможет наладить контакты между двумя странами.