США планируют санкции против РФ за вмешательство в выборы. Россия всё отрицает

По данным телеканала CNN, который ссылается на три своих источника в Госдепартаменте, уже на следующей неделе власти США намерены ввести санкции против нескольких стран, включая Россию, Иран и Китай из-за вмешательства в президентские выборы 2020 года. При этом обвинения во вмешательстве Китая фактически признают фейком.

Напомним, что Управление директора национальной разведки США накануне опубликовало отчет, в котором говорится, что Россия, пыталась повлиять на американские выборы «вводящими в заблуждение или необоснованными обвинениями» в адрес Джо Байдена. Они осуществлялись через сторонников Дональда Трампа, которые настаивали на претензиях к Байдену по украинской теме. Там сочли, что действия Москвы «подорвали общественное доверие» к выборам через дискредитацию победы Байдена и Демпартии и спровоцировали разногласия в США. Вмешательства Кремля через соцсети, как это делалось в 2016 году, разведка не обнаружила.

Иран вел «разностороннюю тайную кампанию влияния» в поддержку Трампа. Китай рассматривал возможность повлиять на выборы, но счел, что любой результат не будет стоить последствий и отказался от этой задумки.

Собеседники CNN не стали раскрывать детали предстоящих санкций.

Тем временем российское посольство в США отрицает все обвинения в адрес России, считая их «безосновательными». «Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны», — пишет ведомство в своем аккаунте в Facebook, добавляя, что в докладе, по их мнению, не приводится конкретных фактов, а предлагается верить на слова американской разведке. Там назвали это «мегафонной дипломатией» в целях очернения России, которые не ведут к взаимному сотрудничеству двух стран: «Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений».