Задачка для США: Сатановский прокомментировал предложение Путина о дебатах с Байденом

Вдоволь натанцевавшись на «пепелище» локальной и в чем-то заочной словесной войны, начатой президентом США Джо Байденом с его высказываниями в адрес Путина, который, к слову, попытался эту войну закончить, эксперты и журналисты принялись оценивать уже не произошедшее, а то, что как ситуация может развиваться дальше.

Теперь во главу дискуссии поставлено озвученное Владимиром Владимировичем предложение устроить публичные дебаты. Многие, к примеру, считают, что подобный формат невозможен. Да и Путин, скорее всего, выдвигая оппоненту такое предложение, хорошо это понимал. Как бы там ни было, российский президент своим ответом Байдену после его резких высказываний в свой адрес все же сумел сохранить за собой статус лидера, который не склонен к принятию эмоциональных решений.

Более того, ряд экспертов расценивают предложение российского лидера о дебатах как довольно сильный шаг, демонстрирующий уверенность Путина в себе и его превосходство над заокеанским коллегой. Такого мнения, к примеру, придерживается российский политолог Евгений Сатановский. Впрочем, его суждения, как и ряда его коллег, строятся исключительно на теории о том, что 78-летний Джо Байден слишком стар для подобных передряг.

«Задал, однако, Путин американскому коллеге задачу. Мало кто заметил, но предложение Путина устроить дебаты в открытом эфире с Байденом, это для американского вождя пистолет у виска. Причем, с уже взведенным курком. Желающие могут сравнить их персонально. Путин реагирует быстро, не взрываясь даже в столь сложных ситуациях, говорит резко (с ним так тоже бывает) только там и тогда, когда считает это необходимым и оправданным. Он корректен и точен, оперирует только фактами. А Байден несет невесть что, давно находясь уже где-то далеко от этого мира, даже в именах, фамилиях и должностях путается, в том числе среди членов своей же семьи и команды, не понимая, кто он такой и какую должность он занимает.

Старый, тяжело больной на всю голову человек. Брежнев в свои последние годы в сравнении с Байденом был умницей, красавцем, титаном, стоиком и златоустом. Но это ведь бы не наш выбор. Демократический истеблишмент в США оказался настолько беден кадрами, что ему пришлось в роли президента использовать больного старика, который еще до избрания на высокий пост был не в себе. Не зря Путин пожелал ему здоровья, оно сейчас ему нужно больше всего.

При этом разговор на публике с таким противником, как российский президент, для Байдена – катастрофа. Не личная, ему ведь на самом деле уже все равно. Но точно политическая. Да и для партии его, не меньше. Они ведь не зря скрывают его от широких масс за семью замками и подальше от всех. Там после такого Путина можно будет двигать в президенты США, и назначать к нему вице-президентом Дональда Трампа. Хотя, так уж сложено американское законодательство, что не пустят иностранца в президенты. Однако предложение Путина, вполне искреннее и честное, для Байдена и для той Америки, олицетворением которой он является, означает унижение мирового уровня и разгром, которое никак не получится скрыть. Поэтому такого разговора не будет. А жаль», – пишет Сатановский в своем авторском Telegram-канале.