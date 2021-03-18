"Говорю без иронии и без шуток": Путин лично ответил Байдену

Вчерашние заявления президента США Джо Байдена в адрес России и лично Владимира Путина в буквальном смысле «вскипятили» российскую общественность, политический истеблишмент, журналистов и политологов. Разумеется, главным вопросом последних 24 часов стало то, когда и как Владимир Владимирович даст ответ заокеанскому коллеге, позволившему себе столь жесткие высказывания в адрес Москвы и фактически назвавшему Путина «убийцей».

И в этом смысле больше всего «зверствовали» политологи. Количество материалов, с аналитикой и не совсем, с призывами и оценками, с прогнозами и впечатлениями, пожалуй, бьет любые рекорды. Одни заявляли, что Кремлю попросту нечего сказать на заявления Байдена, а потому Путин предпочтет отмолчаться, другие отмечали, что Владимир Владимирович – человек такого склада, что, даже промолчав в ответ на нападки главы Белого дома, непременно выберет момент, когда оппонента можно будет уколоть как можно сильнее. Третьи же требовали официальной, но максимально жесткой реакции на непозволительную риторику «зарвавшегося демократа». В общем и целом, прогнозов по поводу возможного «ответа Путина» было такое количество, что из них вполне можно было бы сверстать выпуск практической психологии. Вот только оказалось, что подавляющее большинство экспертов ошиблись. Путин ответил быстро, по крайней мере, как только представилась такая публичная возможность, причем ответил он совсем не так, как от него ожидали.

Во-первых, глава российского государства демонстративно не стал придавать произошедшему значение, ответив «в рабочем порядке». То есть, никаких специальных брифингов, выступлений и ожидаемых большинством «топаний ногой» по паркету не произошло. И, надо признать, получилось весьма элегантно: вы спрашивали – я отвечаю. Поэтому дать комментарий по поводу скандальных заявлений Байдена российский президент решил в рамках рабочей встречи с общественниками Крыма.

«А теперь что касается заявлений моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, знакомы лично. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток», – не без улыбки на лице сказал Путин.

В целом глава российского государства поступил дипломатично, тактично и возможно даже стратегически верно. Правда, как говорится, «осадочек» останется. Нет, не из-за того, что американский лидер не получил свою порцию виртуальных пощечин от оппонента, а из-за того, что целая группа представителей отечественного истеблишмента, весьма высокопоставленных надо сказать, допустила фальстарт. И жесткие высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также депутатов и сенаторов, объявивших Байдена «сумасшедшим стариком с деменцией», могут свидетельствовать о том, что люди, готовые первыми прикрыть российского президента, даже не понимают его политической стратегии. Понимает ее, похоже, только Песков, сдержанно оценивший слова президента США как недружественные – впрочем, Пескову так и положено.