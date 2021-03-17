Послание Путина встряхнет Россию: журналист о грядущем выступлении президента

Напряженная неопределенность – именно так, пожалуй, стоит описывать текущую политическую ситуацию в России. Причем, в данном контексте «неопределенность» носит не размытый, как это было несколько последних лет, характер, и имеет отношение вовсе не к бесконечному выбору кандидатов в «преемники» или новые «лидеры», и даже не к пресловутому «транзиту», а к такому, казалось бы, простому явлению, как послание президента России Федеральному собранию.

На самом деле, рядовое по меркам Кремля в прежние годы событие, в рамках которого можно было обозначить членам двух палат российского парламента ключевые векторы их работы на календарный год, попутно завуалировав в нем базовые сигналы населению, направленные на стабилизацию социальной обстановки и укрепление ежегодно испытуемого на прочность общественного договора, в текущем году «рядового» статуса лишилось. И причина не столько в непрекращающихся дискуссиях вокруг политического будущего действующего российского президента Владимира Путина. Она отныне носит локальный, но важный, как считают эксперты, характер.

Дело в том, что страна, убеждены политологи, вступает в период политической турбулентности, спровоцированной рядом громких событий, ростом социальной напряженности, повышением протестной активности – и все это на фоне предстоящих осенью 2021 года выборов в Государственную думу. Все прочие «традиционные» мероприятия с участием Путина, в рамках которых можно было бы раздать предвыборные обещания давно позади и пришлись не ко двору хотя бы потому, что они слишком далеко от тех же выборов, того и гляди, забудет население об обещанном до единого дня голосования, а не после него. Подобный сценарий, разумеется, недопустим.

А потому в экспертной среде зреет мнение о том, что к подготовке послания Путина в Кремле подходят со своей скрупулезностью, стараясь обозначить в нем весь спектр грядущих изменений, которые должны вывести власть на качественно новый уровень в глазах избирателя, пусть и временно. Многие политологи даже успели высказать предположение о том, что в рамках послания вполне может быть объявлено о масштабной «раздаче денег» или больше – о новых корректировках пенсионной реформы, чтобы уж наверняка.

Вместе с этими версиями растет и некоторая тревожность, причем, не только в рядах политологов, но и в рядах политиков, которые начали осторожно высказываться насчет грядущего мероприятия, если ему, конечно, суждено состояться.

В числе прочих обратил внимание на задержку с посланием журналист Андрей Гусий, отметивший, что послание Путина, на фоне его переносов и длительной подготовки, точно должно встряхнуть жизнь в России, особенно в ее общественном и политическом аспектах.

«Вполне очевидно, что послание Владимира Путина, в ожидании которого затихли практически все, оживит политическую жизнь в стране, тем более что его сроки впервые переносятся столько раз. Уже даже Зюганов заявил, что послание переписывается в пятый раз и готовится что-то серьезное.

Перед самим посланием, что вполне прогнозируемо, по регионам снова прокатится волна задержаний и отставок, заявлений об отказе выдвигать свои кандидатуры и наоборот, и это заметно оживит активность самих россиян. Формально, жизнь в России начнется 9-12 апреля», – пишет Гусий в своем авторском Telegram-канале.