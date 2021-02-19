Будет раздача денег: эксперты о словах Зюганова про "новые налоги и повышение пенсионного возраста"

Не так давно лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в Сети пост, в котором обрушился на российские власти с критикой, выдвинув предположение о том, что федеральный центр постепенно готовит почву для введения новых сборов и налогов для россиян. Более того, политик даже предположил, что в числе неприятных новостей, которые власти могут преподнести гражданам, вполне может оказаться даже очередное повышение пенсионного возраста.

Подозрения главного коммуниста страны вызвала публикация результатов исследования ВШЭ, согласно которым более половины населения России не возражают против введения новых налогов. Геннадий Андреевич даже заявил, что не удивится, если в скором времени прокремлевские СМИ начнут продвигать в массы тезисы о том, что россияне сами просят о введении новых сборов или о повышении пенсионного возраста.

В ВШЭ, к слову, не стали тянуть с ответом. Как рассказал профессор НИУ ВШЭ и политолог Олег Матвейчев, на самом деле российское правительство еще как минимум несколько лет не пойдет ни на увеличение ставки налогов, ни на повышение возраста выхода на пенсию. По словам эксперта, его уверенность связана с тем фактом, что соответствующие реформы не так давно только были проведены.

«Повышение пенсионного возраста в России уже было, его и так с трудом провели. Что же касается налогов, то ими и вовсе нельзя лишний раз баловаться и каждые 6-12 месяцев повышать. Кроме того, у нас не так давно были налоговые изменения, поэтому вряд ли кто-то планирует какие-нибудь серьезные изменения на действующей налоговой системе в обозримом будущем», – отметил Матвейчев в разговоре с Ura.ru.

Соглашаются с этой позицией и многие коллеги Матвейчева. К примеру, декан факультета Международных отношений и политики при Сибирском институте управления РАНХиГС Сергей Козлов убежден, что перед российским правительством в преддверии парламентских выборов 2021 года поставлены принципиально другие задачи. Властям, считает специалист, необходимо «задобрить» избирателя. А для этого им придется, напротив, предпринимать шаги, направленные не на повышение налогов, а на их снижение или введение новых выплат.

«Перед Кабмином сейчас стоит совершенно другая задача. Федеральным министрам необходимо добиться понижения уровня усталости и раздражения в российском обществе. Сейчас правительство вместе с президентом будут прилагать немало усилий для того, чтобы хоть как-то умилостивить избирателей. Поэтому следует ожидать раздачи денег, красивых обещаний в пользу государственного финансирования и поддержки, а никак не наоборот», – подчеркивает Козлов. Именно по этой причине, добавляет он, прогноз Геннадия Зюганова не сбудется.

Более того, эксперты полагают, что столь резкое выступление Зюганова оказалось недальновидным. К примеру, Козлов отмечает, что правительство не советуется с лидером КПРФ при принятии тех или иных решений, особенно это касается возможного повышения пенсионного возраста и налогов или введения дополнительных сборов с населения.